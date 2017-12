Die Krippe zeigt den Weg hin zu Weihnachten

Vermischtes Fensterbach

11.12.2017

11.12.2017

Bei einer kleinen Andacht segnete Pfarrer Michael Hoch die neu gestaltete Krippe in der Pfarrkirche. Sie ist inzwischen - nach rund drei Jahren - vollständig, aber sicherlich noch lange nicht fertig. "Eine Krippe kann den Weg hin zum Weihnachtsgeschehen zeigen und uns an die Hoffnungen und Ängste von Josef und Maria, die Überraschung der Hirten und die Suche der Sterndeuter erinnern", meinte Pfarrer Hoch. Er lud alle ein, diesen Weg mit zu gehen und sich die Veränderungen an der Krippe von Woche zu Woche anzusehen. Die Figuren stammen aus der Werkstatt der Holzschnitzerei Zwack aus Fuchsberg. Zur Präsentation der Krippe waren die vielen Helfer und Spender geladen. Treibende Kraft, so Hoch, war Kirchenpfleger Günter Schießl, der sehr viel Zeit investierte. Ein großzügiger Spender, dem die Krippe sehr am Herzen lag, ist leider vor der Fertigstellung verstorben. Insgesamt entstanden für Hintergrund, die technische Ausstattung, die Erweiterung der Gebäude und der Krippenfiguren Kosten in Höhe von 9 482 Euro. An Spenden sind 4 300 Euro eingegangen. Die Krippe ist während der Öffnungszeiten der Kirche zu besichtigen. Bild: nib