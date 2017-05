Dorffest in Högling

Vermischtes Fensterbach

31.05.2017

11

0 31.05.201711

-Högling. (nib) Zum Vatertag hatten die Höglinger Dorfvereine zum traditionellen Dorffest an den Vereinsstodl geladen. Der Obst- und Gartenbauverein, die Feuerwehr Högling, die Krieger- und Reservistenkameradschaft und die Katholische Landjugend hatten das Fest vorbereitet.

Bereits zum Frühschoppen konnten sie viele Besucher begrüßen. Zum Mittagessen gab es eine reichhaltige Auswahl verschiedener Speisen. Am Nachmittag fand in diesem Jahr unter den Augen vieler Zuschauer wieder das Sautrogrennen statt. Wagemutig stürzten sich die fünf Teams ins kühle Nass.Johannes Scharl und Sebastian Zink verteidigten ihren ersten Platz vom letzten Mal. Stefan Ruidisch und Julian Ries landeten dahinter auf Platz zwei. Nach dem Rennen konnten sich Zuschauer und Teilnehmer bei der Musik der Band "Tropics" im Zelt wieder aufwärmen und den Vatertag in geselliger Runde ausklingen lassen.