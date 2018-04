Vermischtes Fensterbach

08.04.2018

18

0 08.04.201818

"Das Dschungelbuch" ist ein Höhepunkt im Jubiläumsjahr der Theatergruppe Dürnsricht-Wolfring. Die Zuschauer sind begeistert vom Kindermusical, den originellen Masken der Kleinen und dem fantasievollen Bühnenbild.

Eltern helfen mit

Genügend Rollen

-Wolfring. Vorsitzender Gerald Plank freute sich über den großen Zuspruch. Das Wolfringer Jugendheim war proppenvoll. Alle warteten gespannt darauf, wie die Kinder das "Dschungelbuch" in Szene setzen werden.Die Idee zur Aufführung stammte von den zahlreichen jugendlichen Mitgliedern des Vereins. Schnell waren rund 40 Kinder und Jugendliche gefunden, die bereit waren, das Musical zum zehnjährigen Bestehen des Vereins einzustudieren. Die Kulissen stellten die Eltern der Kinder ebenso selbst her wie die Kostüme und die Masken. Das Ergebnis war beeindruckend: Die Mütter und Väter hatten ein tolles Gesamtbild geschaffen.Mogli mit seinen Freunden - Balu dem Bären, dem schwarzen Panther Bagheera sowie all die anderen Tiere aus dem Dschungelbuch - boten für die zahlreichen Mitspieler genügend Rollen. In den ersten Reihen saßen zahlreiche Kinder. Sie verfolgten gespannt und begeistert die Aufführung. Wohl alle hätten auch gerne mit gespielt.Bürgermeister und Schirmherr Christian Ziegler war sowohl von der Idee, ein Theaterstück für Kinder einzustudieren, als auch von der Aufführung selbst hellauf begeistert.Am Ende der Vorstellung hatte Vorsitzender Gerald Plank eine ganze Reihe von Namen abzuarbeiten, denen die Theatergruppe für die Verwirklichung der Aufführung zu Dank verpflichtet war.Angelika Breitschaft hob Plank namentlich hervor und bedankte sich für ihren großen Einsatz mit einem Blumenstrauß.