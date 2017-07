Vermischtes Fensterbach

26.07.2017

Dass man Pferde reiten kann, weiß jeder. Dass Pferde einen Reiter nicht automatisch unbeschadet tragen können, wissen nur Reiter. Equikinetic kann helfen, gezielt Muskeln bei den Tieren aufzubauen. Beim Equikinetic-Tageskurs der Pferdefreunde Fensterbach gab Britta Glombitza wichtige Hinweise zum gezielten Muskeltraining.

Bereits um kurz nach 8 Uhr trafen die ersten Pferde ein. Der Kurs fand von 9 bis 16 Uhr statt. 6 aktive Reiter beteiligten sich mit ihrem Pferd an dem Kurs und drei weitere Teilnehmer verfolgten aufmerksam die Theorie. Auch einige Zuschauer verfolgten interessiert das Geschehen auf dem Reitplatz in Dürnsricht. Begonnen wurde mit einer von Glombitza vorgetragenen theoretischen Einheit. Dabei erfuhren die Teilnehmer vieles über die Anatomie und Besonderheiten der Tiere. Die Referentin ging dabei auch auf die Wirkung der Equikinetic ein.Pferde vollführen dabei bestimmte Biegungen und werden nach einem Zeitschema durch Gassen geführt. Wichtig ist dabei, dass die Pferde lernen sich zu konzentrieren und sich in Kurven gerade zu richten. Ein weiteres Ziel ist es, wichtige Muskeln zu trainieren. Nach einer kurzen Einweisung am Pferd folgte die praktische Umsetzung des zuvor erworbenen theoretischen Wissens. Jedes Pferd bekam eine individuelle Trainingseinheit mit Britta Glombitza. Es stellte sich heraus, dass Equikinetic gar nicht so einfach ist, wie man vermuten könnte.Am Nachmittag folgte für die Vierbeiner eine zweite Einheit. Britta Glombitza nahm sich für jeden genügend Zeit und konnte jedem ein paar nützliche Tipps geben. Da der Kurs regen Anklang fand wird es wohl bald wieder einen Equikinetic oder andere Kurse auf dem Reitplatz der Pferdefreunde Fensterbach in Dürnsricht geben.