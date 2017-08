Vermischtes Fensterbach

11.08.2017

16

0 11.08.201716

Unter dem Thema "Ex oriente lux" ("Aus dem Orient kommt das Licht") machten sich 41 Teilnehmer aus den Pfarreien Fensterbach und Abensberg auf den Weg ins Heilige Land, diesseits und jenseits des Jordan. Sie wurden mit beeindruckenden und prägenden Erlebnissen belohnt.

Nach der Ankunft in Amman fuhr die Gruppe zur Felsenstadt Petra. Zu Fuß erkundeten die Teilnehmer den archäologischen Park und bekamen ein Gespür für die Lebensumstände der Beduinen. Auf weiteren Stationen ging die Fahrt über Machärus und Madaba an die Taufstelle am Jordan, wo bei einem Gottesdienst der eigenen Taufe gedacht wurde. Über Jerasch ging es weiter an den See Genezareth, wo Kafarnaum und der Ort der Brotvermehrung besichtigt wurden.Ziele waren Nazareth, die Stadt der Kindheit Jesu, Nablus und Ramallah, ehe die Reisegruppe das Pilgerhaus des griechisch-katholischen Patriarchats in Jerusalem bezog. Auf dem Programm stand ein Besuch der Vater-unser-Kirche auf dem Ölberg, der Garten Gethsemane, das orthodoxe Mariengrab, der christliche Zion, die historische Altstadt von Jerusalem, der Tempelberg sowie natürlich die Auferstehungskirche im Zentrum der Altstadt und die Geburtskirche in Bethlehem.Beeindruckend war der Kreuzweg auf der Via Dolorosa früh morgens und ein Besuch in Emmaus Kubeibeh, wo Salvatorianerinnen ein Alten- und Pflegeheim betreiben und eine Krankenpflegeschule die Ausbildung von palästinensischen jungen Erwachsenen ermöglicht.