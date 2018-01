Vermischtes Fensterbach

16.01.2018

Ein Erfolgserlebnis hatten die Jugendlichen bei der Jahreshauptversammlung der Dürnsrichter Feuerwehr. Jugendwart Christian Raum überreichte die Abzeichen für verschiedene Prüfungen. Ihr erstes Abzeichen legten vier Jugendliche mit der Jugendflamme 1 ab. Sechs Nachwuchskräfte nahmen an der Prüfung zur Jugendflamme 2 teil und mit elf Vertretern beteiligte sich die Jugendfeuerwehr an der Bayerischen Jugendleistungsprüfung. Christian Raum bedankte sich in diesem Zusammenhang bei der Gemeinde, der Pfarrei und zahlreichen Feuerwehrleuten, die diese Veranstaltung erst ermöglichten.

Die Bayerische Jugendleistungsprüfung legten erfolgreich ab: Johannes Böhnisch, Lisa Bruckner, Claudia Bruckner, Andre Eißmann, Theresa Ferstl, Daniel Fuchs, Fabian Knipp, Tobias Prokisch, Anna Raab, Jakob Scheuerer und Simon Scheuerer. Mit der Jugendflamme 1 konnten Dominik Saffert, Theresa Ferstl, Lena Blümling und Leonie Prokisch ihr erstes Abzeichen entgegen nehmen.