06.06.2017

Pfreimd/Schwandorf. (rhi) Bei der Sportabzeichenprüfertagung im Gasthaus "Wilder Mann" wurden die stärksten Schulen ausgezeichnet. Bei den Grundschulen gewann Fensterbach vor Nabburg, Niedermurach, Neunburg v.W. und der Lindenschule Schwandorf. Die weiterführenden Schulen waren nach der Schülerzahl gestaffelt. Es siegte die Gregor-von-Scherr-Realschule Neunburg v.W. in der Kategorie "über 400 Schüler", die Mittelschule Neunburg v.W. (zwischen 200 und 400), die Mittelschule Nittenau (100 bis 200) und die Mittelschule Schmidgaden (bis 100 Schüler). Sportabzeichenreferent Markus Weber kündigte Veränderungen für die Grundschulen an. Dort dürfen ab kommenden Schuljahr auch die ersten und zweiten Klassen mitmachen. Außerdem werde erstmals ein Landessieger der Grundschulen gekürt.

Heuer belegen die Grundschulen Fensterbach und Nabburg auf Bezirksebene den dritten und sechsten Platz. Die Mittelschule Schmidgaden wird bei der Oberpfalz-Ehrung bei den weiterführenden Schulen geehrt. Ebenso die Mittelschule und die Realschule Neunburg v.W.Die Vertreter der aktivsten Vereine erhielten einen Pokal. Der FC Neunburg v.W. in der Kategorie C (über 1000 Mitglieder), der FC Wernberg in der Kategorie B (651 bis 1000 Mitglieder) und der Schwimmclub Schwandorf in der Gruppe A (bis 650 Mitglieder).Bei den Vereinen außerhalb des BLSV lag der BSB Oberviechtach vorne. Den Firmen- und Behördenpokal gewann die Stadt Schwandorf. Bei den Jugendlichen holte sich der Schwimmclub Schwandorf den Gesamtsieg.