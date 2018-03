Vermischtes Fensterbach

Die Eltern-Kind-Gruppe und der Elternbeirat der Grundschule laden nach Dürnsricht zur Hobbykünstlerausstellung. In der Schulturnhalle gibt es die kreativen Werke von 16 Ausstellern zu bewundern. Dazu kommen kulturelle Darbietungen.

Bei der Begrüßung durch Bürgermeister Christian Ziegler und Johanna Weigert war die Schulturnhalle in Dürnsricht bis auf den letzten Platz gefüllt. 16 Aussteller zeigten ihre Kunstwerke. An den Ständen gab es Schönes für Haus und Garten zu sehen. Umrahmt wurde die Veranstaltung mit musikalischen Darbietungen von drei Gruppen. Dazu servierte der Elternbeirat der Grundschule Kaffee und Kuchen. Die Hobbykünstler boten an ihren Ständen Dekoratives für Haus und Garten. Die Besucher konnten aus einem reichhaltigen Angebot aus Stoff, Holz, Metall oder Glas wählen. Die Deko-Artikel waren für drinnen und draußen und schmücken Wand, Zimmer, Fenster oder Garten.Die Flötengruppe der musikalischen Früherziehung der JBK Fensterbach unter der Leitung von Veronika Ehlerding und die 70 Schüler der Grundschule Fensterbach unter der Leitung von Heidi Neidl hatten für ihre Auftritte Lieder gewählt, die den Frühling willkommen hießen. Als dritte Gruppe boten die "Cool Liners" des Kneipp Vereins Fensterbach eine Linedance-Aufführung.