Vermischtes Fensterbach

03.01.2018

13

0 03.01.201813

Zum Jahresausklang konnte Pfarrer Michael Hoch viele Gläubige in der Pfarrkirche in Dürnsricht begrüßen. Gemeinsam mit den Ministranten, Ruhestandspfarrer Johann Schächtl und den Lektoren erinnerte er an das vergangene Jahr. Er nutzte die Gelegenheit, sich bei allen zu bedanken, die das Jahr über mitgearbeitet haben und so zu einer lebendigen Gemeinschaft beigetragen haben. Nach dem Gottesdienst stießen die Gottesdienstbesucher vor dem Gotteshaus mit dem von der Kirchenverwaltung ausgeschenkten Sekt auf das neue Jahr an.