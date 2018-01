Vermischtes Fensterbach

19.01.2018

374

0 19.01.2018374

Nach 30 Jahren als zweiter und erster Vorsitzender der Feuerwehr Dürnsricht zieht sich Günter Schießl zurück. Die Neuwahl führt zu wesentlichen Veränderungen im Feuerwehrverein.

261 Mitglieder

Sehr reparaturanfällig

Neue Führung Kommandant: Harald Saffert Stellvertreter: Markus Graf



Vorsitzende: Franziska Aderhof Stellvertreter: Martin Kindl



Schriftführerin: Tanja Kindl



Kassenwart: Lutz Bönisch



Beisitzer: Florian Schießl, Markus Süß, Alexander Schmid, Manuel Knipp, Christoph Sperl und Reiner Ehlerding



Kassenprüfer: Stefan Messer und Thomas Luber



Jugendwarte: Christian Raum und Florian Schießl



Gerätewart: Markus Süß



Atemschutzgerätewart: Andreas Schießlbauer und Simon Schießlbauer (nib)

Dürnsricht. Im abgelaufenen Jahr verabschiedete sich die Feuerwehr Dürnsricht von zwei prägenden Persönlichkeiten - Ehrenkommandant Karl Saffert und zweiter Kommandant Thomas Pflamminger waren verstorben, woran Schießl erinnerte. Da Neuwahlen und eine Satzungsneufassung auf der Tagesordnung standen, fielen die Berichte entsprechend kurz aus.Laut dem Vorsitzenden Günter Schießl zählt die Feuerwehr 261 Mitglieder. Sie teilen sich auf in 56 Aktive, 14 Anwärter, 69 passive und 118 fördernde Mitglieder. Dazu kommen der Ehrenkommandant und drei Ehrenmitglieder.In seinem Rückblick erinnerte Schießl an gesellschaftliche und kirchliche Veranstaltungen, wie das Gemeindeschießen oder den Besuch des Fischerfests in Högling. Schießl bedankte sich bei Kirche, Gemeinde und Vereinen für die gute Zusammenarbeit sowie den Sponsoren für ihre Unterstützung. Er wies auf den Abend der Genüsse am Samstag, 27. Januar, hin.Vor allem für die Aktiven stellte der Tod von Thomas Pflamminger einen großen Verlust dar, bemerkte Kommandant Harald Saffert. Er dankte Markus Graf, der diese Lücke kommissarisch ausfüllte. Dank einer Neuaufnahme kann der Kommandant jetzt auf 57 Aktive zurückgreifen. Insgesamt waren 17 Einsätze zu verzeichnen: zehn technische Hilfeleistungen, vier Brände und drei Sicherungswachen. Das bedeutete insgesamt 240 Stunden für die Aktiven. Zum Erhalt der Einsatzbereitschaft waren zahlreiche Übungen anberaumt. Drei Gruppen legten die Leistungsprüfung Wasser ab. Die Zusammenarbeit innerhalb der Gemeinde sei sehr gut. Mit Bürgermeister Christian Ziegler gebe es eine Vertrauensbasis.Jugendwart Christian Raum berichtete von derzeit 14 Jugendlichen, die er betreut. Leider hätten 2017 mehrere junge Leute der Wehr den Rücken gekehrt. Nach seinen Angaben soll es heuer wieder einen Werbetag geben. Neben Übungen standen auch zahlreiche Freitzeitangebote auf dem Programm, wie ein Bildervortrag zeigte. Für 2018 ist ein Tablet-Kurs für Senioren geplant, der am Samstag, 24. Februar, beginnt.Martin Kindl stellte die neue Fassung der Vereinssatzung vor, die sich auf Kleinigkeiten und redaktionelle Anpassungen beschränkt. Sie wurde von der Versammlung einstimmig genehmigt. Gerätewart Markus Süß erinnerte an die zahlreichen Reparaturen, die am Löschfahrzeug notwendig waren. "Der Verschleiß wird immer größer, und es gibt immer weniger Ersatzteile", beklagte er. Fahrersitz, Ölverlust und Druckluftdichtungen machten Probleme. Insgesamt fielen 211 Arbeitsstunden an.Atemschutzgerätewart Andreas Schießlbauer zufolge wurden notwendige Übungen abgehalten und Pflichtpunkte erledigt, darunter eine Realbrandausbildung. Der Wehr gehören 15 Atemschutzträger an. Bürgermeister Ziegler zeigte sich erfreut, dass die Einsatzzahlen gering ausfielen. Die Wehr müsse dennoch jederzeit einsatzbereit und fit sein, und das koste viel Zeit. Wichtig sei es, die Jugend bei der Stange zu halten. Kreisbrandmeister Helmut Schatz zeigte sich beeindruckt von den 261 Mitgliedern: "Eine stolze Zahl." Die gesetzlich verankerte Rauchmelderpflicht nannte er eine gute Regelung, denn sie könne Leben retten."Es war mir eine Ehre", zog Günter Schießl einen Schlussstrich unter neun Jahre als stellvertretender Vorsitzender und 21 Jahre als Vorsitzender des Feuerwehrvereins Dürnsricht. Die neue Vorsitzende Franziska Aderhof und ihr Stellvertreter Martin Kindl dankten Schießl für sein Wirken. Lob für die ausgezeichnete Arbeit gab es auch von Bürgermeister Christian Ziegler und Kreisbrandmeister Helmut Schatz. Mit Applaus verabschiedete die Versammlung den scheidenden Vorsitzenden.