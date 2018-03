Vermischtes Fensterbach

Bundespolizeipfarrer a. D. Hans-Jürgen Vogelpohl urteilte, "von 1992 bis 2006 waren Hans und Marianne Zweck wesentliche Säulen in der Seelsorge". Auch in den folgenden Jahren versuchten sie, für die Bundespolizei da zu sein. Auf dem Programm standen Pilgerfahrten nach Rom, Altötting, Santiago de Compostela, Lourdes, Fatima und Tschenstochau, sowie Kulturfahrten in die europäischen Hauptstädte.Dabei freuen sie sich im Rückblick über die "zufriedenen und fröhlichen Gesichter unserer Mitreisenden". Höhepunkte waren eine persönliche Papstaudienz, die Semana-Santa-Prozessionen in Spanien, das Gebet an der Grotte in Lourdes und in Rom. Fehlen durften bei den Romreisen nie die Weinabende in Frascati.