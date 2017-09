Vermischtes Fensterbach

15.09.2017

23

0 15.09.201723

Viel Spaß hatten sowohl Zuschauer wie auch Akteure beim Knöllinger Kapellenfest. Dabei erinnerte der Kapellenverein an den Bau des Kirchleins.

Knölling. Bereits zum dritten Mal hatte der Kapellenverein Knölling zu der Feier eingeladen. Und auch diesmal stand ein Dorfspiel auf dem Programm. Für Essen und Getränke war gesorgt. Zu Beginn feierte Ruhestandspfarrer Johann Schächtl mit vielen Gläubigen eine Andacht in der Kapelle. Das Fest der Kreuzerhöhung als eines der ältesten kirchlichen Feste biete sich als Festtag für die Heilig-Kreuz-Kapelle regelrecht an, sagte er.Zum gemütlichen Teil des Festes begrüßte Vorsitzende Renate Nowak die Besucher. Beim Dorfspiel, einem Bubble-Soccer-Turnier, traten neun Mannschaften an. Dabei kämpften die Akteure nicht nur sprichwörtlich bis zum Umfallen. Am Ende ging der Sieg an den Schützenverein Hubertus Knölling, der sich Platz eins vor der KLJB Dürnsricht-Wolfring sicherte. Auf dem dritten Platz landeten punkt- und torgleich die Feuerwehren aus Wolfring und Högling.Zur Erinnerung an die am Bau beteiligten Sponsoren und die vielen Helfer wurden links und rechts am Türrahmen Bänder angebracht. Dort sind deren Namen aufgeführt. Wenn man die Kapelle betritt, kann man auf der einen Seite die Namen der Sponsoren und auf der anderen Seite die Namen der Helfer lesen, die mit ihrer Unterstützung den Bau der Kapelle erst ermöglicht haben.