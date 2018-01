Vermischtes Fensterbach

14.01.2018

55

0 14.01.201855

Thomas Schmid bleibt Vorsitzender der KLB Dürnsricht-Wolfring. Schritt für Schritt vollzieht sich bei dem Verein jedoch ein Generationswechsel.

Das Team an der Spitze Das Vorstandsteam der KLB Dürnsricht-Wolfring setzt sich folgendermaßen zusammen: Erster Vorsitzender ist Thomas Schmid, zweite Vorsitzende Waltraud Schönberger, Schatzmeisterin Sandra Schatz, Schriftführerin Manuela Pronath, Beisitzerinnen Marga Straller und Marianne Breitschaft, Kassenprüfer Hans Straller und Willi Schmid. Als KLB-Seelsorger steht Dekan Michael Hoch zur Verfügung. (nib)

-Dürnsricht. In der Jahreshauptversammlung im Albertus-Magnus-Saal wurde zunächst in einem Vortrag die Geschichte der Europäischen Union beleuchtet. Schmid erläuterte die vier Säulen Frieden und Freiheit, Wachstum, Bildung und Forschung sowie Umwelt. Der Referent ging auf die verschiedenen Institutionen und Organe der EU sowie deren Aufgaben ein.Im zweiten Teil des Abends gab Thomas Schmid seinen Jahresbericht. Er erinnerte an die verschiedenen Aktivitäten des Vereins. Durch das Jahr zogen sich die Feierlichkeiten zum Geburtstag von Nikolaus von der Flüe, dem Patron der KLB. Auch im Albertus-Magnus-Saal war die Wanderausstellung zu sehen. Bibelgespräche, Gebet durch die Nacht, der Verkauf von Eine-Welt-Waren, Küchln und Lebkuchen waren weitere Aktivitäten des Vereins. Der Mitgliederstand beläuft sich derzeit auf 34. Man hat auch einige Familien in den Reihen. Bei den anschließenden Wahlen stellten Marianne Breitschaft, die als Schatzmeisterin seit Gründung des Vereins Mitglied des Vorstands war, und die langjährige Schriftführerin Marga Straller ihre Ämter zur Verfügung. Ihre Erfahrung bringen sie aber als Beisitzerinnen weiterhin ein. In seinem Ausblick gab Schmid bekannt, dass im Sommer eine Delegation aus dem Senegal die Diözese besucht und auch der Ortsverein die Besucher in Fensterbach betreuen wird.