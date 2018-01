Vermischtes Fensterbach

03.01.2018

03.01.2018

Zum Abschluss des Gartenjahres würdigte der Obst- und Gartenbauverein Dürnsricht zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Verein. Dabei konnte Vorsitzender Manfred Götz bereits das dritte Mitglied im Verein für 60 Jahre ehren.

Ehrungen 25 Jahre



Monika Schießlbauer, Gisela Zerbian, Zizler Martha (Urkunde und Anstecknadel vom Bezirksverband)



40 Jahre



Erich Saffert (Urkunde und Anstecknadel vom Bayerischer Landesverband für Gartenpflege)



60 Jahre



Manfred Krinke (Ehrennadel am Bande) (nib)

Zum Jahresabschluss hatte der OGV Dürnsricht seine Mitglieder in den Brandstodl zu einer Feier geladen. Diese bildete den Rahmen für die Ehrung langjähriger Mitglieder. Manfred Götz zeigte sich erfreut, dass unter den vielen Gästen auch zahlreiche Jubilare waren. Die Ehrungen nahm der stellvertretende Kreisvorsitzende Josef Götz aus Trausnitz vor. Josef Götz wies in seinem Grußwort darauf hin, dass der Kreisverband mit 91 Ortsvereinen und rund 17 000 Mitgliedern der zweitgrößte in Bayern ist.Dies sei vor allem auch das Verdienst der Ortsverbände. Gerade die Jubilare, so der stellvertretende Kreisvorsitzende, seien Ansporn für die Jungen, sich ebenfalls für die Ziele der Gartenbauvereine einzusetzen. Vorsitzender Manfred Götz erinnerte daran, dass der Verein mit Manfred Krinke ein Mitglied für 60 Jahre ehren könne. Er sei erst der Dritte im Verein, der auf eine so lange Vereinszugehörigkeit zurückblicken könne. Die erste Ehrung habe der Verein anlässlich des 60-jährigen Bestehens im Jahr 2011 vergeben.Manfred Götz gab noch mit der Christbaum-Entsorgungsaktion am Samstag, 13. Januar, und der Jahreshauptversammlung am 1. Februar die nächsten Termine bekannt. Er lud dazu ein, am Gartenpflegekurs vom 12. bis 16. März teilzunehmen.