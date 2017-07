Vermischtes Fensterbach

14.07.2017

102

0 14.07.2017102

Eckhard Birnstiel feierte sein 40. Priesterjubiläum in der Dürnsrichter Pfarrkirche. Sieben Amtsbrüder standen mit ihm am Altar. Frau und Kinder saßen unter den Festgästen. Birnstiel gilt als ein Exot.

Vita von Eckhard Birnstiel Geboren 1949 in Celle (Niedersachsen), studierte Eckhard Birnstiel Theologie in Hamburg und Göttingen. 1976 konvertierte er als evangelisch-lutherischer Geistlicher zum katholischen Glauben. Am 25. Juni 1977 wurde er in Regensburg zum Priester geweiht. Von 1977 bis 1981 war Eckhard Birnstiel in der Pfarrei St. Martin Neukirchen (Schwandorf) tätig, von 1981 bis 1992 Pfarrer in Pfakofen im Landkreis Regensburg, von 1984 bis 1994 parallel Seelsorger in der zu Pfakofen gehörenden Expositur St. Michael Allkofen. Ab 1994 war der Jubilar hauptamtlicher Religionslehrer am Gymnasium in Nabburg und nebenamtlicher Pfarradministrator in Weihern (bis 1996) und Rottendorf (1996 bis 2007). Seit 2011 hilft er seelsorglich in der Pfarreiengemeinschaft Dürnsricht-Wolfring-Högling mit. (nib)

Dürnsricht. Am festlichen Gottesdienst nahmen Gläubige, Weggefährten aus seinem beruflichen und kirchlichen Leben, die Vereine der Gemeinde mit Fahnenabordnungen und der Gemeinschaftschor mit Sängern der Chöre aus Rottendorf, Schmidgaden, Högling und Dürnsricht-Wolfring teil.Die Ansprache zum Priesterjubiläum hielt Dekan Michael Hoch. "Der Jubilar ist in vielfacher Hinsicht ein Exot", sagte er. So sei er als Norddeutscher in die Diözese Regensburg gekommen. Zudem sei Birnstiel vom evangelischen zum katholischen Glauben konvertiert. Vom Zölibat habe ihn Papst Paul VI. entbunden, weshalb er als katholischer Priester eine Frau und Kinder habe."Eckhard Birnstiel hat sich in der Oberpfalz und in der Pfarrei etabliert", stellte der Dekan fest. Die Verbindung zur Pfarrei reiche bis zur Zeit von Pfarrer Alois Schindler zurück. Birnstiel habe in seinem Priesterleben viele Stationen durchlaufen. Hoch dankte ihm für die Verantwortung, die er für die Menschen in seinen Pfarrgemeinden und auch für die Schüler übernommen habe. Er habe in ihm einen treuen Begleiter und die Pfarrgemeinde einen hoch geschätzten Prediger.Birnstiel blickte auf die vergangenen 40 Jahre zurück. Nicht einfach sei es für ihn als verheirateter Priester vor allem in der Anfangszeit gewesen. "Fürchtet euch nicht vor den Menschen und vor Gott" stehe vielfach in der Bibel, dieser Spruch habe ihn auch durch diese Zeit geleitet. Schon sehr früh habe er sehr gute Kontakte nach Fensterbach gepflegt. Pfarrer Alois Schindler habe ihm als jungen Priester mit seinem Rat sehr geholfen.Auch mit Pfarrer Johann Gruber habe er ein herzliches Verhältnis gepflegt. Dekan Marcus Lautenbacher habe die Ansprache zu seinem 25-jährigen Priesterjubiläum gehalten, und gern habe er auch Pater Heinrich in Högling ausgeholfen. "Priester sind Hinweisschilder auf dem Weg des Lebens", beschrieb er seine Aufgabe.Mit Birnstiel zelebrierten die Geistlichen Richard Salzl, Alois Schern, Helmut Heiserer, Günther Peinkofer, Pater Lukas Temme, Gottfried Rottner und Michael Hoch den Gottesdienst. Ausdrücklich entschuldigte Birnstiel Pfarrer Johann Schächtl, der zeitgleich in Högling mit Gästen aus Parsberg einen Gottesdienst feierte.Pfarrgemeinderatssprecherin Sandra Schieder dankte Birnstiel für sein Wirken in der Pfarrgemeinde und überreichte ihm einen Blumenstrauß. Zu Ehren des Jubilars spielte die Jugendblaskapelle Fensterbach nach dem Gottesdienst ein Ständchen auf dem Kirchplatz. Im Anschluss feierten alle gemeinsam mit dem Jubilar bei einem gemütlichen Beisammensein unter den alten Bäumen am Kulturzentrum.