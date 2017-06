Vermischtes Fensterbach

07.06.2017

Högling. Die Kirchenverwaltung und der Ortsausschuss von Högling hatten zum Pfarrfest in den Pfarrgarten geladen. Mit einer Andacht in der St.-Margaretha-Kirche eröffnete Ruhestandspfarrer Johann Schächtl das Fest. Ortsausschusssprecherin Magdalena Schmidbauer freute sich über den guten Besuch. In Sichtweite der Kirche trafen nach und nach immer mehr Gäste ein. Bei Kaffee und Kuchen sowie Bratwürsten verbrachten die Gäste ein paar vergnügte Stunden. Das Angebot ergänzten die Ministranten mit frisch zubereiteten Waffeln. Für Stimmung sorgten die Höglinger Boum mit ihrer Musik. Die Mädchen und Buben hatten ihren Spaß in einer Hüpfburg. Bild: nib