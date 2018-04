Vermischtes Fensterbach

03.04.2018

Stolz ist Christa Geck auf ihre Teufelszunge. Allerdings beeindruckt diese nicht nur durch ihre Größe, sondern auch durch ihren intensiven Geruch. Deshalb muss die Pflanze während der Blütezeit in den Hausflur.

Bereits bei der zweiten Blüte, die es alleine auf 40 cm bringt, wurde das Gewächs rund 120 cm groß. Alle Besucher sind beeindruckt von der Pracht - aber auch vom strengen Geruch. Der soll in der Natur eigentlich aasliebende Insekten anlocken.Vor rund sechs Jahren hatte Christa Geck die Teufelszunge geschenkt bekommen. Nach fünf Jahre geduldigen Wartens blühte diese zum ersten Mal. Inzwischen erreicht sie dabei eine beachtliche Größe. In der Zeit dazwischen besteht die Pflanze nur aus einer Knolle im Blumentopf - sonst ist nicht viel zu sehen."Amorphophallus konjac" ist die kleine Schwester des Titanwurz (Amorphophallus titanum) und bildet in jedem Jahr nur ein Blatt, das aber bis zu zwei Meter hoch werden kann.Inzwischen gibt es auch schon einige Ableger - und Christa Geck hofft, dass auch diese in absehbarer Zeit blühen werden.