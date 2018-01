Wirtschaft Fensterbach

02.01.2018

169

0 02.01.2018169

Zum Jahresende hatte die Waren- und Dienstleistungs GmbH der Raiffeisen die Mitarbeiter aus den vier Standorten ins Gasthaus "Zur Linde" nach Jeding geladen. Geschäftsführer Michael Herrmann konnte dabei auch Bernhard Werner und Christian Seidl von der Raiffeisenbank im Naabtal als alleinige Gesellschafterin der GmbH begrüßen.

Herrmann und Werner zogen eine positive Bilanz des Jahres. Mit der Übernahme des Mineralölhandels Reichenberger und dem Umbau des Verkaufsraums in Weidenthal habe die Firma gezielt in die Zukunft investiert, betonte Herrmann.Im Mittelpunkt des Abends stand das aber das 25-jährige Dienstjubiläum von Claudia Hauser. Sie habe, so erinnerte sich Herrmann, einen Job gesucht, bei dem sie mit Menschen zu tun habe und der abwechslungsreich sei. Den habe sie auch gefunden. "Für mich bist du ein Glücksfall, denn alles was mit Zahlen zu tun hat, hast du im Griff", so Herrmann.