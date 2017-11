Wirtschaft Fensterbach

Seit bereits zehn Jahren unterstützt die Firma Godelmann die Weihnachtstrucker-Aktion der Johanniter. Ein Jubiläum, für das sich der Betrieb ein großes Ziel gesetzt hat: Heuer soll die 13 000-Pakete-Marke geknackt werden.

Packliste Ein kleines Geschenk für Kinder (Malbuch oder -block, Malstifte); drei Kilogramm Zucker; drei Kilogramm Mehl; ein Kilogramm Reis; ein Kilogramm Nudeln; ein Liter Speiseöl in Plastikflaschen; drei Packungen Multivitamin-Brausetabletten; drei Packungen Kekse; fünf Tafeln Schokolade; 500 Gramm Kakao-Getränkepulver; zweimal Duschgel; eine Handcreme; zwei Zahnbürsten; zwei Tuben Zahnpasta. (exb)

Högling. Für Ulrich Bauriedl, der im Auftrag des Unternehmens und in seiner Freizeit die Aktion jedes Jahr maßgeblich unterstützt, heißt das: Zehn bis elf Lastwagen, vollbeladen mit Hilfspaketen für die Menschen in Zentral-Rumänien, sollen auf große Fahrt gehen. Vergangenes Jahr hatte Godelmann die Weihnachtstrucker mit 11 000 Paketen, verteilt auf acht Brummis, unterstützt.Das Zielgebiet liegt in der Region Harghita. Zentrale Anlaufstelle ist hier das Jugenddorf Lokod, das Herbert und Elke Flöck im Rahmen des von ihnen gegründeten örtlichen Projekts LIA betreiben. Hier finden Waisen und Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen ein neues Zuhause. In den vergangenen Jahren sind hier - auch dank der Unterstützung aus Deutschland - Werkstätten, ein Beratungszentrum, Jugendwohnungen und Familienhäuser entstanden. Das Ehepaar Flöck kümmert sich dort das ganze Jahr über um die Hilfe zur Selbsthilfe. An Weihnachten managen die beiden zudem die Verteilung der Pakete. Regelmäßig bekommt Ulrich Bauriedl Informationen, wie es den Jugendlichen vor Ort geht und was mit den Lebensmittelspenden passiert.Die Hilfspakete aus Deutschland werden vorwiegend an die Einrichtungen der Jugendstiftung vergeben. Aber auch Schulen, Pfarreien und Gemeinden können sich im Vorfeld bei Lokod um Pakete bewerben. Das ist wichtig, denn die Weihnachtstrucker müssen ihre Route zu den oft sehr entlegenen Dörfern genau planen. Gerade kleine Bergdörfer sind mit den großen Lastwagen über die schlechten Straßen oft kaum erreichbar. Hier müssen die Pakete dann auf Pferdefuhrwerke umgeladen werden.Die Aktion macht allen Beteiligten bewusst, dass viele Dinge, die man in Deutschland als selbstverständlich erachtet, in Wahrheit ein großes Geschenk sind: eine beheizte Wohnung, ausreichend Lebensmittel, intakte Straßen, dauerhaft Strom und fließend Wasser, eine gute ärztliche Versorgung und vieles mehr.Auch deswegen legen sich die Mitarbeiter von Godelmann jedes Jahr ins Zeug, um möglichst viele Pakete zu sammeln, zu packen und Spenden einzutreiben. In einem Gebiet von Chemnitz bis zur Holledau und von Nürnberg bis Passau sammeln die Ehrenamtlichen in den Tagen vor Weihnachten die Pakete ein. Angefahren werden vor allem Schulen und Vereine, die eine große Menge an Paketen bereithalten, aber auch andere Sammelstellen.Heuer gibt es sogar prominente Unterstützung: Sara Däbritz aus Ebermannsdorf - Fußball-Nationalspielerin und beim FC Bayern München unter Vertrag - macht sich für das Projekt stark. "Die Weihnachtstrucker-Aktion ist eine wunderbare Sache, mit der die Ärmsten der Armen unterstützt werden", betont sie.Die Sammlung für die Johanniter-Weihnachtstrucker endet am Freitag, 15. Dezember. Die Pakete können in jeder Lidl-Filiale und Johanniter-Dienststelle oder direkt bei der Firma Godelmann in Högling abgegeben werden. Auch die Niederlassungen des Unternehmens in Maitenbeth und Kirchheim unter Teck beteiligen sich an der Aktion und nehmen gerne Pakete entgegen. Wenn man mehrere Pakete zusammenstellt, zum Beispiel bei einer Spendenaktion im Verein oder in Schulen oder Kindergärten, dann kann man jederzeit bei Godelmann unter 09438/9 40 40 einen Abholtermin vereinbaren.