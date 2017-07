Wirtschaft Fensterbach

12.07.2017

1

0 12.07.2017

Högling. Ehrengäste und lange Reden müssen nicht unbedingt sein, wenn ein Unternehmen Jubiläum feiert. Als der Steinerzeuger Godelmann in Högling auf sein 70-jähriges Bestehen zurückblickte, waren ausschließlich die Mitarbeiter und deren Familien zu einem legeren Fest geladen. Über 300 Bedienstete waren zu kühlem Trunk und Brotzeit in eine leer geräumte Werkshalle gekommen. Für die Kinder hatte man ein Spielgelände angelegt, an der Torwand gab es ein Trikot des 1. FC Nürnberg zu gewinnen.

Der Club war ein wichtiges Gesprächsthema. Denn Godelmann zählt neuerdings zu den Premiumsponsoren des Traditionsvereins. Wenngleich Seniorchef Bernd Godelmann bei Fragen schmunzelnd erkennen ließ: "Bayern-Fans sind wir trotzdem." Alles war perfekt organisiert. Kaffee und Kuchen nachmittags, Musik und Tanz am Abend, blumengeschmückte Tische. Dazu auf einer großen Wand die Namen derer, die dem Betrieb schon seit Jahrzehnten die Treue halten. Man wollte danken, aber die Stimmung nicht unnötig durch lange Ehrungsansprachen strapazieren. Eine Rede aber musste sein. Bernd Godelmann jun. blendete zurück auf das Jahr 1947, als sein Großvater Karl und seine Großmutter Liselotte in Hiltersdorf unweit des Haidweihers damit begannen, Mauer- und Betonsteine zu produzieren. Ein anfangs mühsames Unterfangen. Nicht nur, weil der aus Burglengenfeld auf der Schiene antransportierte Rohstoff mittels Schubkarren in die Werkhalle geschafft werden musste. 1952 wechselte das Unternehmen seinen Sitz nach Kümmersbruck. Zwei Hektar Fläche damals, die erste Pflastersteinmaschine und der Arbeitsbeginn für den heutigen Seniorchef. Die Erfolgsgeschichte setzte sich fort. Vor über dreieinhalb Jahrzehnten folgte ein erneuter Standortwechsel nach Högling und dort im Lauf der Zeit eine Vergrößerung zu sieben vollautomatischen Produktionslinien.Das Unternehmen ist unterdessen zu europaweiter Bekanntheit gelangt, es zählt laut Godelmann zu den Topadressen. Womit der 1974 geborene Juniorchef auch schon einen finalen Strich zog. "Wir danken euch allen für euere Arbeit", schrieb er der Belegschaft ins Stammbuch und ließ erkennen: "Zur Marke wird man nur dann, wenn täglich Spitzenleistungen erbracht werden."