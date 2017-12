Freizeit Fichtelberg

Luis Berger aus Mehlmeisel rockt die Goldene Alpenkrone 2017 in Ainring. Da war selbst Altmeister Stefan Mross begeistert.

Mehlmeisel. Platz vier in der Wertung und der Kracher im Showprogramm. "Unvergessliche Stunden und ein ganz besonderes Erlebnis" war für Luis Berger sein erster Wettstreit um die Goldene Alpenkrone in Ainring. "Unter den zwölf übrig gebliebenen Finalisten schrammte ich mit ,It's nice to be a Preiss, but it's higher, bist a Bayer' nur knapp am Treppchen vorbei", erzählt der Entertainer.Ursprünglich aus Jux und Tollerei als Demo eingereicht, wurde das Lied, das seit langem in Bergers Schublade schlummerte, bei den Juroren bereits im Vorentscheid als sehr außergewöhnlich beurteilt und verschaffte dem Vollblutmusiker einen Platz in der Endausscheidung. Der gebürtige Mehlmeiseler war in der Fichtelgebirgsgemeinde, wo ihn jeder noch als "Roland Kastner" kennt, lange beheimatet und hat vor einigen Jahren auch den "Klausenlift-Song-Wettbewerb" gewonnen."Die Goldene Alpenkrone war ein sehr harter, aber auch sehr fairer und kollegialer Wettkampf", berichtet Luis Berger. Die Veranstaltung besteht aus zwei Teilen: Zum einen die reglementierte Endausscheidung mit Bewertung sowie ein freies Showprogramm. Bei der Bewertung hat die Jury die Aufgabe, nach vorher festgelegten Kriterien zu urteilen. Hierunter fallen Komposition, Text, Musik, aber auch Professionalität, Outfit, Bühnenpräsenz und Originalität. Im eingebauten Showprogramm zur Überbrückung der Auswertungen hatte jeder Teilnehmer die Möglichkeit, ein weiteres Lied, allerdings außer Konkurrenz, zu präsentieren.Diese Gelegenheit nutzten Luis Berger und sein Team, um mit dem Song: "Mit soviel Holz vor der Hüttn", eine weitere Uraufführung zu platzieren. Dieser Titel stammt aus der Feder von Schorsch Kuchler, der im gleichen Komponistenverband ist wie Luis Berger. Für diese Präsentation traten zudem noch zwei Tänzerinnen mit einer speziell für den Auftritt einstudierter Choreografie auf. "Der Hingucker des Abends, der ganz schnell als bester Auftritt außerhalb der Wertung gehandelt wurde", freut sich Berger.Moderiert hatte die Veranstaltung Stefan Mross. "War er beim Wettstreit selbst noch sehr neutral, so drehte sich das Blatt beim Showprogramm. Mit großer Freude, guter Laune, viel Witz und amüsanten Wortspitzen interviewte er die Künstler auf der Showbühne und führte auch mit mir ein originelles Gspräch, das immer wieder von Lachsalven des Publikums unterbrochen wurde. Derzeit bereitet der ehemalige Medienbeauftragte von Jürgen Drews eine Luis-Berger-Dokumentation vor. Für "Holz vor der Hütt'n" ist ein Musikvideo in Planung.Die zwei neuen Titel stehen in allen einschlägigen Portalen zum Download bereit. Wer die Aktivitäten von Luis Berger gerne weiter verfolgen möchte, kann dies auf der Homepage oder auf Facebook tun: www.facebook.com/luis.berger.5