20.12.2017

Mehlmeisel. "Augenblicke, in denen wir innehalten, sind kostbar. Ein zeitloses Zitat des französischen Philosophen und Schriftstellers Voltaire, das auch heute nichts von seiner tiefen Wahrheit verloren hat", wie Sabina Schinner, zweite Vorsitzende des Gesangvereins Edelweiß, betonte, der zum Advents- und Weihnachtskonzert in die Pfarrkirche eingeladen hatte. Ihr besonderer Gruß, verbunden mit besten Genesungswünschen, galt dem Vorsitzenden Manfred Prechtl.

"Kostbare Momente", wie sie gerade in der staden Zeit immer seltener werden, begannen gleich mit einer Premiere: Erstmals traten "Hanni und die Nigl-Boum" (alles Mitglieder der Original Fichtelgebirgsmusikanten) auf, um mit Trompeten, Posaunen, Tenorhorn, Kontrabass und Schifferklavier auf die besinnliche Stunde einzustimmen.Wie gewohnt wohl akzentuiert, klang- und stimmungsvoll, in bester Harmonie und mit großem Stimmvolumen widmeten sich die Chöre des Gesangvereins (Leitung und Gesamtleitung Martin Wiche), Gemischter Chor, Frauenchor, Männerchor, meisterlich von Walter Reischer am Klavier begleitet, der vorweihnachtlichen Zeit - der Gemischte Chor mit einem innigen "Weihnachts-Wiegenlied" (Rutter) und einem festlichen "Nun es nahen sich die Stunden" (Glowatzki), der Frauenchor mit freudigen "Kling-Glöckchen Klingeling" (Maierhofer) und "Rorate" (Volksweise), der Männerchor mit "Weihnachtsglocken" (Sonnet) oder "Hymne an die Nacht" (Beethoven) und alle Sänger mit weiteren, sehr klangvoll vorgetragenem Liedgut, das die Herzen des Publikums öffnete für das kommende Fest.Dann brachte Walter Reischer mit innig und stimmungsvoll zelebriertem "Leise rieselt der Schnee" und "White Christmas" das Klavier zum Glänzen, gestaltete dieses "Muss an Weihnachtsliedern" so ergreifend, dass Kinderträume wach wurden und man im tief verschneiten Fichtelgebirge fast die Flocken fallen hörte. Vor dem gemeinsam gesungenen "Tauet Himmel" sprach Pfarrer Ferdinand Weinberger berührende Segensworte.Altbürgermeister Günter Pöllmann hatte ein Stück weit auf Weihnachten zu mit Denkanstößen und Bibeltexten begleitet und sinnreiche Zeilen aus dem Weihnachtsgedicht von Hedwig von Redern mit auf den Weg gegeben: "Ein Licht, das leuchten will, muss sich verzehren. Trost, Licht und Wärme spendend stirbt es still. Ein Licht, das leuchten will, kann nichts begehren, als dort zu stehen, wo's der Meister will."