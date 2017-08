Kultur Fichtelberg

Was sind das nur für Leute, die im schönsten Hochsommer intensiv an die kalte Jahreszeit denken? Die Organisatoren des 3. Deutschen Winter-Wandertags, der vom 17. bis 21. Januar 2018 in der Erlebnisregion Ochsenkopf stattfindet.

Das Programm ist fertig, die Broschüre gedruckt, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. "Zu Gast bei Freunden" ist das Motto dieser Großveranstaltung, die die Gemeinden Bischofsgrün, Fichtelberg, Mehlmeisel und Warmensteinach zusammen mit dem Fichtelgebirgsverein unter der Schirmherrschaft von Finanzminister Markus Söder ausrichten.Im Kurhaus in Bischofsgrün, wo auch die Eröffnungsveranstaltung stattfindet, hat Andreas Munder, Geschäftsführer der Tourismus & Marketing GmbH Ochsenkopf, das vielfältige Programm vorgestellt, das in einem 64seitigen Druckwerk zusammengefasst ist:"Tausend und eine Möglichkeit" bietet das Winterereignis, das einen erlebnisreichen Aufenthalt rund um den Ochsenkopf verspricht. Zu den Höhepunkten zählen neben den klassischen Winter- und Gesundheitswanderungen auch die beliebten Schneeschuh- und Skiabfahrten und -touren auf 100 Kilometer präparierten Loipen, geräumten Winterwanderwegen, zehn Pistenkilometern, zwei Rodelbahnen, einem Snowboardpark, zwei Seilbahnen, elf Schleppliften und zwei großen Skischulen samt Verleih.Attraktiv und breit gefächert ist auch das Rahmenprogramm: Organisierte Busfahrten unter anderem nach Bayreuth, Kulmbach, Selb und Waldsassen, Besuch des Silbereisenbergwerks und des Automobilmuseums in Fichtelberg, des Fichtelgebirgsmuseums, des Wildparks in Mehlmeisel und vieles mehr. 150 Beherbergungs-Partner stehen bereitDie Broschüre, die über alle Details informiert, ist kostenlos im Projektbüro und in den örtlichen Touristinformationen erhältlich. Darin integriert ist auch das Bestellformular für die Wanderplakette, die für 9,50 Euro viele kostenlose Busfahrten und Vergünstigungen einschließt sowie die Anmeldung für die vielfältigen Wandertouren und Ausflugsaktivitäten.___Weitere Informationen im Internet: