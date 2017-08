Kultur Fichtelberg

01.08.2017

11

0 01.08.201711

"Wer seinen Weg geht, der muss manchmal auch weggehen, sich trennen, etwas zurücklassen. Und wer ihn geht und seine Talente nützt, kommt auch seinem Ziel näher." Mit diesen ermuti-genden Worten verab-schiedet sich Pfarrer Josef Fischer im Pfarrbrief von den Gläubigen. Das Wortspiel "Weg - gehen" prägt auch seine Verabschiedung.

Mehlmeisel/Fichtelberg. Nach vier Jahren Seelsorge in Fichtelberg und Mehlmeisel wird Fischer im September seinen Dienst als Krankenhausseelsorger im Klinikum Landshut antreten. Abschied von den Pfarrangehörigen nahm er bei Gottesdiensten in der Pfarrkirche in Mehlmeisel (mit Gemischtem Chor und Walter Reischer an der Orgel) und in Fichtelberg (mit Kirchenchor und Werner Krug an der Orgel) sowie bei anschließenden, überaus gut besuchten Stehempfängen im Pfarrheim in Mehlmeisel und auf dem Kirchplatz in Fichtelberg.Pfarrer Josef Fischer war es wichtig, ein Stück Herzlichkeit in die Gemeinden zu bringen. Dass ihm das geglückt ist, zeigte seine Verabschiedung in den beiden Pfarreien, die ihm Lob, Dank und viele gute Wünsche mitgaben. "Kommen und Gehen bestimmen unser Leben. Vier Jahre lang haben sich unsere Wege gekreuzt und Sie haben mit Ihrer Kraft, Ihrer Energie und Ihren Ideen dafür Sorge getragen, dass wir eine lebendige Gemeinde sind", betonte der Mehlmeiseler Kirchenpfleger Manfred Prechtl. Die Gläubigen stimmten ihm nur allzu gerne zu, als er die "Kunst zu predigen" des Seelsorgers hervorhob: "Das Evangelium immer zeit- und lebensnah ausgelegt: Gedanken und Denkanstöße zum Mitnehmen in den Alltag.""Und viele haben auf das immer sehr persönlich gehaltene geistliche Wort auf der Vorderseite des Pfarrbriefes gewartet", wusste Pfarrgemeinderatssprecher Johannes Popp, der dem scheidenden Pfarrer mit Manfred Prechtl das Geschenk beider Pfarreien überreichte. Es ist ein handgeschnitztes Kreuz "mit Jesus in der Mitte, an den Seiten die Gläubigen beider Gemeinden symbolisierend", wie Diakon Rudolf Hoffmann erläuterte.Die Frage: "Wos schenkt ma denn an Pfarrer?" hatte auch weitere Fichtelberger und Mehlmeiseler Gemüter beschäftigt. Heraus kam eine kreative Vielfalt, die den Seelsorger noch lange an die beiden Pfarreien erinnern wird. Viele Bezugspunkte habe es gegeben, sagte Bürgermeister Franz Tauber "und immer war die Zusammenarbeit gut, menschlich und sympathisch". "Natürlich konnten Sie nicht alle 26 Vereine der Gemeinde kennenlernen, hatten aber immer ein offenes Ohr für uns", bedankte sich Günther Daubner. Pfarrerin Christine Schlör schätzte die "ruhige Art" Fischers - und "dass man mit Ihnen über alles reden konnte"."'Da, wo ich eine Ahnung hab', red ich gerne mit', hat sich der Pfarrer als Präses von Anfang an mit vielen guten sinnvollen Worten, die bleiben, in die KAB eingebracht", blickte deren Vorsitzender Wolfgang Glaser zurück. Katharina Glaser, am Klavier, begleitet von Vater Wolfgang und am Cajon von Bruder Simon, sang zwei Lieder. Passend verabschiedete sich der Gemischte Chor unter der Leitung von Martin Wiche: "Schön war die Zeit, doch amal is soweit ...""Sie haben in aller Bescheidenheit gewirkt, ohne das Wesentliche aus den Augen zu verlieren", betonte Pfarrgemeinderatssprecher Joachim Rubenbauer in Fichtelberg. Kirchenpfleger Hans Bauer hob Fischers immer konkrete, korrekte Mitarbeit und seinen guten Rat im Kindergarten und in der Sozialstation Fichtelberg hervor. Bürgermeister Georg Ritter dankte dem Pfarrer von Herzen für die "allseits gute Zusammenarbeit, das sehr gute Miteinander": "Wir sind Freunde geworden.""Schickts alle aussi", flüsterte Pfarrer Josef Fischer anschließend Diakon Rudi Hoffmann zu. Gemeint war der Kirchplatz, wo sich die Gläubigen bei Sekt und einem kleinen Imbiss, so wie tags zuvor in Mehlmeisel, persönlich verabschieden konnten.