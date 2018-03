Vermischtes Fichtelberg

Neubau/Fichtelberg. Über eine stattliche Summe von 450 Euro freute sich der Kindergarten Fichtelberg. Eine Abordnung der Feuerwehr Neubau (Rainer Sauer, Philipp Roderer und Sebastian Riedl) wurde von Leiterin Silke Achatz zusammen mit den Kindern mit einem eigens für die Neubauer Wehr gedichteten Lied empfangen. Die Spende soll für neue Spielgeräte im Außenbereich verwendet werden. Vorausgegangen war die Nominierung zur Kaltwasser-Grill-Challenge durch die Partnerfeuerwehr aus Unterlind. In Neubau wurde nicht lange überlegt. Nach kurzer Beratung wurde mittels Motorsäge ein ausreichend großes Loch in den eisigen Fichtelsee gesägt, in dem man dann neben warmen Bratwürsten den Krampfadern im kalten Wasser den Kampf ansagte.