Vermischtes Fichtelberg

21.03.2018

21.03.2018

"Als ich 1958 in den Gesangverein eintreten wollte, musste ich vorher eine richtige "Aufnahmeprüfung" mit anschließender Probezeit absolvieren, um Qualität und Tonlage der Stimme zu testen" erzählt er. Nachdem er bestanden hatte - und mit ihm einige seiner Kameraden - rückte für das Singen im Chor sogar das Fußballspielen in die zweite Reihe.Der damalige Chorleiter Christof Pscherer "war streng, aber wir haben auch was gelernt bei ihm". Die wöchentlichen Proben seien nahezu ein Muss gewesen. "Wer drei Proben versäumte, bekam Strafpunkte. Zwölf Punkte bedeuteten den Ausschluss", erinnert sich der Jubilar.Geprobt wurde im Sängerheim, später in der Turnhalle, im Rotkreuzheim, jetzt finden die wöchentlichen Proben im Pfarrsaal statt. Auch heute noch versäumt Schinner keine Probe. "Er ist eine verlässliche, beständige im Stütze im Chor bzw. im Gesangverein", loben ihn Martin Wiche (Chorleiter seit über 20 Jahren) und Vorsitzender Manfred Prechtl in den höchsten Tönen.Schinner mag alle Musikrichtungen, vom Volks- und Kirchenlied bis hin zur klassischen Musik und nicht zuletzt das Aufführen von anspruchsvollen Messen: "Das ist ein Gänsehaut-Gefühl, das man gar nicht beschreiben kann." Besonders gerne erinnert er sich an einen Auftritt der Mehlmeiseler in der Stadthalle in Bayreuth im April 1978, wo der Gesangverein beim Kreischorfest des Sängerkreises Bayreuth für sein "Chekolina" "unvorstellbar viel Beifall bekam". Schinner appelliert an alle, mitzutun im örtlichen Gesangverein, auch wenn nicht unbedingt neben jeder Wiege ein Notenbüchl liegt.