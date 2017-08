Vermischtes Fichtelberg

Zwei Frauen kamen am Mittwochabend bei einem Unfall bei Fichtelberg (Kreis Bayreuth) ums Leben. Eine weitere Insassin des Fahrzeugs wurde schwer verletzt. Ihr Auto kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Gegen 20 Uhr war eine 18 Jahre alte Frau mit ihrem Ford Fiesta von Fichtelberg in Richtung der B303 unterwegs. In dem Wagen saßen zudem ihre 28-jährige Beifahrerin sowie eine 16-Jährige. In einer Linkskurve kam das Auto aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in einen Graben und überschlug sich, bevor es gleich darauf gegen einen Baum prallte. Trotz des schnellen Eintreffens der Rettungskräfte erlagen Fahrerin und Beifahrerin in dem Autowrack ihren erheblichen Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die 16-Jährige, die im Fond des Wagens saß, in eine Klinik.Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth kam ein Sachverständiger an die Unfallstelle und unterstütze die Beamten der Polizeiinspektion Bayreuth-Land bei der Klärung der Unfallursache. Auch ein Staatsanwalt machte sich vor Ort ein Bild.Die B303 war bis gegen 23.30 Uhr komplett gesperrt.  "Insgesamt waren eine große Anzahl Einsatzkräfte des Rettungsdienstes mit Kriseninterventionsteam, des Technischen Hilfswerks sowie rund 50 Feuerwehrkräfte der umliegenden Wehren an der Unfallstelle.", berichtet Polizeisprecherin Anne Höfer.