Freizeit Floß

04.08.2017

Warum jammert und irrt Krokodil "Kasimir" im Zauberwald umher und verbreitet Angst und Schrecken? Diese Frage interessierte am Freitag beim Auftakt der Sommertour von "Hermanns Kasperltheater" im Kreislehrgarten über 180 Kinder - absoluter Besucherrekord. Die Buben und Mädchen waren hellauf begeistert. Ende gut, alles gut, erleichtert gingen die Kleinen nach Hause. Hermann Papacek und Hermann Helgert waren von der Kulisse des Gartens wieder hingerissen. Vorsitzende Rita Rosner vom Obst- und Gartenbauverein hatte alle herzlich begrüßt. Klein und Groß wurden bestens versorgt. Eltern sowie Omas und Opas hatten keine Langeweile bei Kaffee und Kuchen. Am Montag, 7. August, gastieren das Krokodil "Kasimir" und seine Mitstreiter im Pfarrheim St. Georg in Neustadt. Bild: le