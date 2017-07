Freizeit Floß

19.07.2017

Einen Riesenerfolg verbuchte die TV-Tennissparte beim Schnuppertag. Die Abteilung arbeitet seit kurzer Zeit mit der Tennisschule des DTB-A-Trainers Frank Prechtl zusammen. Zum Schnuppertag waren 60 Interessierte gekommen. Davon probierten 25 Kinder und 7 Erwachsene den Sport aus. 21 Neumitglieder werden nun ihr Training beim TV aufnehmen. Vorstand André Oppitz und sportlicher Leiter Hans Götz waren baff: "So viele Leute auf einmal hatten wir noch nie auf der Anlage. Wir sind einfach nur begeistert, dass wir nun einen so guten Partner an unserer Seite haben." Prechtl und sein Trainerteam Sandra Wolf und Philipp Wurzer hatten ein wirklich tolles Programm auf die Beine gestellt, lobten die Organisatoren. Alle seien begeistert gewesen. Kinder und Erwachsene hätten auch nach zwei Stunden gar nicht mehr aufhören wollen zu spielen." Auch Prechtl war zufrieden: "Mit 21 Neumitgliedern habe auch ich nicht gerechnet." Bild: exb