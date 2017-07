Freizeit Floß

Etwas Geduld müssen die Kinder noch haben, bevor das Ferienprogramm des Marktes startet. Sieben interessante Anmeldungen gingen bei Stefan Bäuml von der Marktverwaltung ein, die in der Urlaubszeit bei den Kleinen für Kurzweil sorgen sollen. Bäuml fasste die Vorschläge in einem schön illustrierten Flyer zusammen, der bei der Gemeinde und in einigen Geschäften kostenlos aufliegt.

Der Obst- und Gartenbauverein hat am 4. August um 15 Uhr Hermann's Kasperltheater zu Gast im Kreislehrgarten. Gezeigt wird den Kindern das Stück "Das Krokodil Kasimir". Gleich einen Tag später am 5. August heißt es wieder "Wasser marsch" bei der Feuerwehr . Von 14 bis 16.30 Uhr dürfen die Kinder ihr Talent bei verschiedenen Geschicklichkeitsspielen mit dem Feuerwehrschlauch unter Beweis stellen. Treffpunkt ist am Feuerwehrhaus.Die Marktbücherei veranstaltet am 9. August einen Bastel- und Spielenachmittag . Gebastelt wird mit alten Büchern und alte Spiele werden neu aufgelegt. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr an der Bücherei. Spiel, Spaß und Gaudi für Groß und Klein heißt es drei Tage später am 12. August am Rathausplatz. Die "Flosser Adler" haben ein buntes Programm mit verschiedenen Stationen vorbereitet, an denen hüpfen, schießen, werfen, spielen und angeln gefragt ist. Beginn ist schon um 13 Uhr am Rathausparkplatz vorm Vereinsheim. Veranstaltung Nummer zwei der Marktbücherei ist am 25. August wieder in der Bücherei. Die Kinder werden ab 16 Uhr zu einem Kinonachmittag mit dem Film "Vaiana" eingeladen.Der September beginnt mit einer Veranstaltung der Raiffeisenbank Floß. Am 2. September ist ein Tagesausflug für die ganze Familie in den Zoo nach Pilsen mit Besuch des Dino-Parks geplant. Der Ausflug dauert den ganzen Tag. Den Abschluss der Ferienveranstaltungen gestaltet die Frauen-Union am 7. September. Ab 14 Uhr werden im Rathaus (Feuerwehrraum) Traumfänger aus Naturmaterialien gebastelt.Wer noch mehr in den Ferien erleben möchte, kann einen Blick in das überörtliche Ferien- und Freizeitprogramm des Landkreises werfen. Es ist im Rathaus erhältlich.