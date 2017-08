Freizeit Floß

08.08.2017

Der Auftakt könnte nicht besser gelingen: Für die Kleinen gastiert Hermanns Kasperltheater und heimst bei 180 Kindern viel Sympathie ein. Am Samstag sammelt dann die Feuerwehr Pluspunkte bei den Buben und Mädchen.

Über 60 Kinder nahmen das Angebot der Floriansjünger an. Mit lautem Tatütata ging es für die Schüler in die Ferien. Die Feuerwehr hatte alle Löschfahrzeuge im Einsatz und holte die jungen Gäste am Floriansplatz ab. Dann ging es mit eingeschaltetem Martinshorn ins Sportzentrum an der Plößberger Straße.Um den reibungslosen Ablauf kümmerten sich Vorsitzender Andreas Hubert, zweiter Kommandant Harald Träger und die Jugendwarte Florian und Felix Witzl. Auch der frühere Kommandant Hubert Witzl, der das Maskottchen der Wehr vorstellte, half tatkräftig mit. Die Jungfeuerwehr packte bei jeder der fünf Station mit an, kontrollierte und notierte. Für die Geschicklichkeitsspiele teilten die Helfer die Kinder in Altersgruppen ein. Beim Zielspritzen, Leinenwerfen, im Hindernisparcours, an der Wasserbomben-Zielscheibe oder beim Blinde-Kuh-Spielen hatten die vielen Kinder riesigen Spaß.Zum Schluss gab es für alle Teilnehmer Urkunden und zur Stärkung eine Brotzeit. Die Fahrt zurück zum Floriansplatz organisierten ebenfalls die Feuerwehr-Mitglieder.