03.08.2017

Im Gemeindehaus musizierten die Schüler von Kantor und Musiklehrer Andreas Kunz (rechts) aus Weiden. Ganz nach dem Wort von Johann Sebastian Bach, "Von Herzen komme es, zu Herzen möge es gehen", glänzten die Kinder mit einem bunten Melodienstrauß. Meist waren es Eltern und Angehörige der Musikschüler, die sich diese musikalische Stunde der Klassik und Moderne nicht entgehen ließen. Werke von Johann Strauß, Jack Offenbach, Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn-Bartholdy und A. Lloyd Webber standen unter anderem auf dem Programm. Die Schüler waren mit Liebe und Begeisterung dabei. Das spürten die Zuhörer bei den Vorträgen auf Klavier und Keyboard. Einen starken Eindruck hinterließen Amelie Biersack und Johanna Müller mit ihrem Gesangsvortrag "Who will love me as I am", begleitet von Anna Severin am Klavier. Ob Klein oder Groß, die Schüler gaben ihr Bestes. Ihr Lohn war reichlich Beifall. Bild: le