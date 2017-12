Freizeit Floß

Lichterglanz und Tannengrün schmücken den Marktplatz beim vierten Adventsmarkt der CSU-Frauen-Union. Eine eindrucksvolle Atmosphäre zur Einstimmung in die Advents- und Weihnachtszeit.

Der Aufwand hat sich gelohnt. Vereine und Flosser Geschäftsleute gestalteten mit schönen Ideen über 15 Verkaufsstände, die ihre Anziehungskraft nicht verfehlten. Schon Tage vorher hatten die Weihnachtsbeleuchtung in der Freiherr-von-Lichtenstern-Straße und der mit hellen Lichtern strahlende Christbaum am Marktplatz die Herzen der Bevölkerung höher schlagen lassen.Dazu lieferte erstmals der Flosser Gewerbering mit seinem Glücksspiel "Die Suche nach einer Weihnachtskugel" eine besondere Attraktion, zumal es für jede gefundene Kugel einen Preis gab. Ein prächtiger Einfall, der bei allen Besuchern blendend ankam.Was wäre Floß ohne Evangelischen Posaunenchor? Bei allen festlichen Anlässen in der Advents-und Weihnachtszeit erfreut er unter der Leitung von Wolfgang Lang mit seinen Liedern und Chorälen. So war es auch beim Adventsmarkt, als nach dem Glockenläuten um 18 Uhr das Eingangslied "Alle Jahre wieder" ertönte. Vorher hatten Ortsvorsitzender Sebastian Kitta und Unions-Vorsitzende Annelie Lindner den Dank an alle Mitwirkenden, Aussteller und Verkäufer, aber auch an alle Besucher für das Kommen gerichtet. Selbst Landrat Andreas Meier war unter den Gästen. Ein Stelldichein gab sich auch die Flosser Bürgermeisterriege, dazu eine Reihe willkommener Ehrengäste.Mit den Adventsliedern "Tochter Zion" und "Wir sagen euch an, den lieben Advent" setzte der Posaunenchor seine musikalische Einstimmung fort. Die in der Anlage aufgestellten Lagerfeuer hatten es vor allem den Kindern angetan. Hermann Stahl vom Reiterhof Weikersmühle hatte Reitpferd und Ponys mitgebracht. Mädchen und Buben standen Schlange, um auf den Rücken der Pferde ein paar Runden vor dem "Goldenen Löwen" drehen zu dürfen.Die bunten Lichter ließen in der kleinen, geschmackvoll gestalteten Budenstadt festliche Stimmung aufkommen. Für die vielen 100 Besucher, ein Rekord, gab es nicht nur kulinarische Genüsse, sondern viele kleine Geschenke zu kaufen: unter anderem selbstgebackene Plätzchen, Liköre, Pralinen, Adventskränze, Weidenflechten, Gebasteltes aus Naturmaterialien, Deko und Kerzen. Bei Glühwein und Tee verharrten die Besucher gerne in der winterlich anheimelnden Budenstadt.