Freizeit Floß

18.03.2018

Die Siedlergemeinschaft nimmt sich seit über zwei Jahrzehnten der Gestaltung und Verschönerung des Brunnens am Luitpoldplatz an der Vohenstraußer Straße an. So wird es auch in diesen Tagen sein, wenn der Osterbrunnen mit über 800 bunten Eiern entsteht. Er ist ein Blickfang und ein Bildmotiv für alle Besucher. Auch Vorsitzender Josef Barth legte beim Schmücken selbst mit Hand an. Bild: le