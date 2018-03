Freizeit Floß

"Wir sind bibfit", können die Vorschulkinder des Katholischen Kindergartens nun mit Stolz behaupten. Beim Abschlussfest in der Marktbücherei galt es viele Fragen zu beantworten. Wem gehört die Bücherei? Gibt es einen Bücherwurm? Darf man die Bücher behalten? Was ist ein Comic? Was ist ein Autor? Außerdem musste der Nachwuchs Buchstaben suchen und durfte Bücher-Memory spielen. Leiterin Gisela Kreisel überreichte jedem Kind den Bibliotheksführerschein, ein Lesezeichen sowie einen Leseausweis. Bild: exb