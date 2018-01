Kultur Floß

04.01.2018

5

0 04.01.2018

Sie sind in diesem Jahr nicht nur ökumenisch, sondern sogar unabhängig von jeglicher Konfession. Die Flosser Sternsinger sind zuhauf in den Straßen unterwegs und bringen Segen in alle Häuser.

"Soweit ich weiß, gibt es die Tradition der Sternsinger hier schon seit 40 oder 50 Jahren. So eine bunte Mischung wie in diesem Jahr gab es allerdings noch nie", erklärt Pfarrer Max Früchtl. Neu ist, dass auch evangelische und konfessionslose Kinder und Jugendliche mit dem Stern von Bethlehem durch die Straßen ziehen und die Familien segnen."Roxy ist überall dabei", scherzt Pfarrer Früchtl. "Deshalb ist sie seit diesem Jahr auch Sternsingerin. "Die Neunjährige ist konfessionslos. "Ich hatte einfach Lust, das auszuprobieren", sagt die junge Flosserin. "Meine Eltern haben es erlaubt, und schon war ich dabei." Die langjährigen Sternsinger finden das klasse. Felicia (12) zum Beispiel ist schon zum vierten Mal dabei, ihre Freundin Sophie (11) zum zweiten Mal. Beide sind in der Rolle des Kaspar unterwegs. "Je mehr Sternsinger wir sind, desto mehr können wir für die Armen und Kranken sammeln", weiß Felicia.Weil der Andrang so groß war, mussten extra noch Kleider geschneidert und Sterne gebastelt werden. Auch viele Mütter und Väter halfen bei der Organisation oder als Betreuer. "Früher gab es eine Liste der katholischen Haushalte, an deren Türen geklingelt wurde. Das wollten wir ändern", erklärt Max Früchtl. "Für unser Ziel, dass die Sternsinger alle Marktmitglieder besuchen, fehlten uns zuvor die Kinder." Im letzten Jahr gab es 15 Sternsinger, die in fünf Gruppen an zwei Tagen durch die Straßen zogen. Heuer sind es dreimal so viele: Eine der 50 Sternsinger ist die 11-jährige Susanna, sie ist evangelisch. Im Gewand einer Sternsingerin will sie "mithelfen, dass die armen Familien auch etwas bekommen". Es macht ihr so viel Spaß, Segen in die Häuser zu bringen, dass sie sich gut vorstellen kann, im nächsten Jahr wieder mitzumischen.Wie sie zu den Sängern kam? Pfarrer Früchtl ging durch die Schulklassen, stellte das Projekt und die Aufgaben vor - "und die Resonanz war riesig". Gerade auch in den höheren Klassen habe es ein großes Echo gegeben. "Ich habe die Interessierten nicht nach ihrer Konfession gefragt, da mache ich keine Unterschiede", sagt der Pfarrer. Mitmachen dürfe jeder. Deshalb gebe es auch keine Liste, auf der die verschiedenen Konfessionen verzeichnet seien."Es ist toll, welchen Idealismus die jungen Leute zeigen und wie sie Verantwortung übernehmen", schwärmt Früchtl. Auch die Zusammenarbeit der katholischen und evangelischen Kirche sei sehr begrüßenswert. "Am Dreikönigstag gibt es deshalb für alle ein gemeinsames Abendprogramm als Dankeschön", verspricht Pfarrer Früchtl.