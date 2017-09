Kultur Floß

Es ist mehr als "nur" jüdische Geschichte, die seit Sonntag in der Synagoge Floß sichtbar und erlebbar ist: Eröffnet wird eine Dauerausstellung, die den Fokus auf das Leben und den Alltag der jüdischen Bevölkerung richtet - und somit ein Stück Heimatgeschichte abbildet. Passend dazu wird an die Einweihung der Synagoge von Floß vor genau 200 Jahren erinnert.

Problemlos lässt sich der museale Bereich allerdings nicht realisieren, wie Ausstellungsmacherin Sibylle Kußmaul aus Berlin einräumt: "Es gibt heute keine Juden mehr in Floß. Niemand kann vom Leben der Großeltern zählen." Im nur wenige Kilometer entfernten Flossenbürg ist eindrucksvoll dokumentiert und sichtbar, warum dies so ist. "Wenn Menschen fehlen, muss man sich auf Spurensuche begeben", erklärt die Historikerin Kußmaul. Glücklicherweise seien in Archiven viele Materialien und Quellen vorhanden, auch hätten viele verschiedene Personen bereits Vorarbeiten und Forschungen geleistet, ohne die eine solche Ausstellung nicht möglich sei.Der Schwerpunkt der Ausstellung, die auf der Frauenempore der Synagoge gezeigt wird, liegt im 19. Jahrhundert, also in der Zeit, in der die jüdische Gemeinde in Floß am mitgliederstärksten war. Den Stationen sind Schlagwörter zugeordnet: "Beginn und Entwicklung", "Gemeinde", "Synagoge", "Friedhof", "Zusammenleben" sowie "Neubeginn und Ende". Prägnante Texte, aber auch Hörgeschichten lassen die Besucher eintauchen in die Vergangenheit, kombiniert ist dies alles mit alten Fotoaufnahmen. "In der Ausstellung sind alle Möglichkeiten offengehalten, um sie zu erweitern", betont Kußmaul. Sie solle deshalb auch nicht als Schlussstein verstanden werden.Wer die Ausstellung besucht, wird unter der Überschrift "Spuren jüdischen Lebens in Floß" in Empfang genommen. Das Leben der jüdischen Gemeinde beginnt 1684, einschneidend ist das Jahr 1813, als Bayern ein Edikt erlässt mit der strengen Begrenzung des Ansiedlungsrechts für Juden. Im selben Jahr zerstört ein Großbrand weite Teile der Marktgemeinde und der jüdischen Siedlung. 1845 leben über 400 Juden in Floß, eine Zahl, die in den folgenden Jahren immer kleiner wird. 1920 leben noch rund 20 Juden in Floß.Insgesamt sind in die Ausstellung rund 70 000 Euro investiert worden. Finanziert wurde dies in einer Gemeinschaftsleistung mit Geldern des Landesamtes für Denkmalpflege, der Marktgemeinde Floß, dem Bezirk Oberpfalz, dem Landesverband israelitischer Kultusgemeinden in Bayern sowie dem Landkreis Neustadt/WN. Konzept und Texte stammen von Sibylle Kußmaul, umgesetzt wurde es vom Atelier Erich Hackel (München) in enger Zusammenarbeit mit Otto Lohr vom Landesamt für Denkmalpflege. Geöffnet sein wird die Ausstellung voraussichtlich sonntags, die genauen Öffnungszeiten werden noch bekanntgegeben.