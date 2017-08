Politik Floß

Was ist so los in Floß? Wann kommt die Müllabfuhr? Wann fährt der Bus nach Neustadt? Schnelle Antworten liefert jetzt ein Blick aufs Smartphone.

Verkehrsprobleme lösen

Freiwillige Zahlung

Das Flosser Rathaus bietet einen neuen Service: eine App als Informationssystem, welche die Beratungsgruppe Ortsmarketing im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht hat. Zweiter Bürgermeister Oliver Mutterer stellte sie in der letzten Sitzung des Marktgemeinderates vor der Sommerpause vor.Demnach gibt das Programm für Smartphones einen Überblick über Aktuelles, Dienste, Veranstaltungen, Abfallkalender, Ratsinformationssystem, Register, Meldebescheinigungen, Fahrpläne und vieles mehr. Es finden sich reichlich Kinderangebote. Ortsgeschichte und Kultur werden ebenso mit hineingepackt. Beim Punkt Tourismus sei an eine enge Zusammenarbeit mit Flossenbürg gedacht. Laut Mutterer wird die App laufend ergänzt. Für die Mitarbeit dankte er insbesondere Kämmerer Klaus Grünwald."Wir haben die Situation und damit auch die Zeichen der Zeit erkannt und gehandelt", hielt Sebastian Kitta (CSU/FL) fest. Robert Lindner (SPD) sprach von einer "guten Sache", insbesondere weil das Ratsinformationssystem eingearbeitet worden sei. Die Bürger würden noch besser mit dem Geschehen im Rathaus vertraut gemacht, unterstrich Heinz Kett (FDP/UB).Die Teilnahme am Energiecoaching Plus steht für den Markt außer Frage. Schon 2016 hat er das staatlich geförderte, kostenfreie Energiecoaching in Anspruch genommen. Geschäftsführer Matthias Rösch vom ETZ Nordoberpfalz befürwortete die Anregung, die beiden Kindertagesstätten "Unterm Regenbogen" und "St. Johannes Maria Vianney" im Zuge des Programms energetisch untersuchen zu lassen. Die beiden Träger signalisierten grünes Licht, der Markt veranlasst die Bewerbung.Für Verkehrsprobleme zeichnen sich Lösungen ab. Bürgermeister Günter Stich berichtete von einer im Juli abgehaltenen Verkehrsschau mit Experten von Landratsamt und der Polizeiinspektion Neustadt. Dabei ging es um die Brücke Püchersreuther Straße beim Feuerwehrgerätehaus, die Ausfahrt Floriansplatz in die Staatsstraße 2181 (Plößberger Straße), die Parksituation in der Einfahrt Bergstraße und die Einmündung des Birkensteiges in die Staatsstraße 2181.Außerdem soll der Dr.-Martin-Luther-Ring wegen einer möglichen Fördermaßnahme aus Städtebaumitteln im Bereich Kriegerdenkmal in Augenschein genommen werden. Ärgerlich ist laut Stich das rückwärtige Einparken von Fahrzeugen in Richtung Hauswände. Er appellierte an die Vernunft der Fahrzeughalter. Die Mitgliedsbeiträge und Nacherstattung von Lehrgangsgebühren des Kreisfeuerwehrverbandes beschäftigten auch das Flosser Rathausgremium. Über Jahre hinweg waren die regulären Mitgliedsbeiträge bei den einzelnen Feuerwehren nicht erhoben, Lehrgänge nicht ordnungsgemäß in Rechnung gestellt worden.Für Kurse für Maschinisten der Feuerwehr Bergnetsreuth fielen von 2007 bis 2013 Kosten von 946 Euro, für die Atemschutzgeräteträger Gebühren von 644 Euro an. Die Mitgliedsbeiträge der Bergnetsreuther und der Flosser Wehr beliefen sich auf 370 Euro.Der Empfehlung von Landrat Andreas Meier, den Kreisfeuerwehrverband die Gelder auf freiwilliger Basis zu zahlen, selbst wenn keine Ansprüche mehr bestünden, kam der Marktrat nach. Die Sprecher aller Fraktionen hielten fest, dass die Leistungen ja erbracht worden seien. Allerdings sollten sich solche Vorgänge nicht wiederholen, meinte Kett. Der Verband erhält 1963,76 Euro.