Politik Floß

03.04.2018

Der Referent der "Mobilen Beratung gegen Rechtsextremisums" hat ein ungewöhnliches Anliegen. Er bittet darum, seinen Namen nicht zu nennen und kein Foto von ihm zu veröffentlichen. Der Grund: massive Drohungen.

Jugendbeauftragter Wolfgang Bock und die Flosser Schule hatten zum Informationsabend "Gefahren von Rechts" geladen. Schon zu Beginn wurde den Zuhörern klar, dass es sich trotz Aktualität nicht nur um ein parteipolitisches Thema handelt, sondern dass die aktuelle Parteienlandschaft der Beginn "einer Blase" sei, in die man hineingerate und unter Umständen immer mehr an den rechten Rand rutschen könne. Die neonazistische Szene warte nur auf Personen, die sich immer mehr in diese Richtung bewegen. Der Grundstock für diese Gefahren sei in Deutschland definitiv gegeben. Die jüngsten Umfragen hätten ergeben, dass 10 Prozent der Deutschen antisemitische Einstellung verinnerlichen, über 20 Prozent seien mittlerweile ausländerfeindlich, und 8,4 Prozent würden mittlerweile die NS-Gräueltaten verharmlosen.Bei der Feindlichkeit gegenüber Muslimen sei man schon bei rund 50 Prozent der Bevölkerung angekommen. Dabei seien alle Arten des Rechtsradikalismus wie Rassismus, Antisemitismus oder die Diskrimierung von Minderheiten deutschlandweite Probleme. "Gewalt gegen Asylsuchende ist nicht nur ein ostdeutsches Problem", stellte der Referent fest. Die Blase der Rechtsextremen sauge einen über die sozialen Medien wie Facebook, Twitter oder Instagram regelrecht an. Zuerst ist man Sympathisant der Rechten, dann Nutzer der Argumente, später Aktivist und kommt es extrem, gehört man am Ende zu deren inneren Kader. Dies wären die vier Stufen des Eintretens in den Rechtsradikalismus. Am Beispiel der extremen Partei "Der III. Weg" wurden die Vorgehensweisen des Kaders erläutert. Diese sind die Nachfolger der im Juli 2014 verbotenen "Freies Netz Süd" und versuchen nun, unter dem Parteiprivileg ihr Programm weiterzuführen sowie verunsicherte Menschen für sich zu gewinnen.Beispiele zeigten, durch welche Wortwahl und Slogans immer mehr gehetzt werde. Zuerst werden Narrative gesetzt, dann Schritt für Schritt in den Medien das Feindbild aufgebaut und der Diskurs nach rechts verschoben. Manche Postings innerhalb Facebook grenzen nicht nur an Volksverhetzung, sie sind es.In der anschließenden Diskussion konnte man klar erkennen, dass das Auftreten der AfD als Partei mittlerweile als größte Einstiegsgefahr gesehen werde. "Sie ist für mich eine Nachfolgeorganisation der NPD", sagte ein Zuhörer. Die gleichen Wahlslogans beider Parteien wie zum Beispiel "Festung Europa schaffen" zeigten dies. Der Anforderung aus dem Zuhörerkreis, auch einen Abend über "extrem links" durchzuführen, konnte der Referent nicht folgen. "Es ist schwierig zu vergleichen. Nehmen Sie als Beispiel die Todesopfer. Mir ist nicht bekannt, dass es im Linksextremismus 188 Todesopfer gibt, so wie bei Rechtsextremen seit 1990."