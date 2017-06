Politik Floß

27.06.2017

9

0 27.06.2017

Viele Themen kamen beim "Feierabendseidl am roten Tisch" der SPD-Marktratsfraktion am Siedlerhaus zur Sprache. Erstmals waren die "roten Tische" fraktionsübergreifend besetzt. Mit dem Straßenzustand bei Ziegelhütte und in der Haselsteinstraße eröffnete Manfred Götz den Abend. "Wann wird etwas unternommen?" Beide Abschnitte stünden bei beiden Fraktionen oben auf der Agenda, antwortete Bürgermeister Günther Stich.

Im Haushalt seien alle Jahre Mittel für den Straßenunterhalt eingeplant. Vor wenigen Tagen seien die Maßnahme in der Bergstraße, Synagoge und am "Oberen Berg" in Angriff genommen worden. "Finanziell gehe es aber nur Stück um Stück", hielt Stich fest. Wegen der Verkehrsbelastung kam eine Beschränkung auf 7,5 Tonnen und eine Tempo-30-Regelung zur Sprache. "Ein Aussperren ist auch nicht möglich", sagte Stich und eine Zonen-Regelung könne ohne bauliche Maßnahmen auch nicht durchgeführt werden. Schnelles Internet sprach Fraktionssprecher Robert Lindner an und bestätigte, dass sich die Verbindung in Schlattein deutlich verbessert habe. Allerdings gebe es Unterschiede im Ort. Den Fortgang der Kleinen Dorferneuerung in Kalmreuth sprach Norbert Schönberger an. Er wusste von der neuen Fördermöglichkeit "LandKultur" als Modellprojekt. Ob dies für Kalmreuth in Frage komme, soll geprüft werden.Brauchwassernutzung für die Gärten war ein Thema für Matthias Schnabl. Die Satzung des Kommunalbetriebs sei dafür die Grundlage, sagte der Bürgermeister. Trotz der lauen Abendtemperaturen brachte Johann Braun das Schneeräumen in Kalmreuth zur Sprache. "Bis zum Winter werden sich Lösungen finden", sicherte Stich zu."Der Kreisverkehr könnte schöner bepflanzt werden", so ein Hinweis aus der Gesprächsrunde. Warum nicht das Wappen des Marktes anbringen? Auch darüber werde beraten, versprach Fraktionssprecher Robert Lindner.