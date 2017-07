Politik Floß

14.07.2017

5

0 14.07.2017

Das "rote Feierabendseidl" gab es diesmal in der Garage von Heinz Lindner in der Schulstraße. Das Interesse galt den Anwohnern des "Flosser Berges". Die Straßenbaumaßnahmen wurden einhellig gelobt. Bürgermeister Günter Stich versprach Stück für Stück weiterzumachen.

Karl-Heinz Lindner sprach die Parksituation in der Bergstraße an. Auch der Kreuzungsbereich bei der Einfahrt werde zugeparkt. Die Markierung der Parkbuchten war ein Vorschlag aus der Runde. Dies sei machbar, so der Bürgermeister, wie auch ein Anschreiben an alle Anwohner mit Hinweisen auf die Verkehrssituation. Es habe bereits einen Unfall im Bereich der Plößberger Straße mit Einmündung in den Birkensteig gegeben. Von einem weiteren Notfall berichtete Bernhard Gerstl. Der Rettungsdienst suchte den Birkensteig, der im Navi nicht vorhanden sei.Wie geht es mit der Sperrung im Bereich der Bergstraße und dem Aufbau der Mauer weiter?, wollte Michael Niekrawitz wissen. Alles liege an der Bodenuntersuchung und der Möglichkeit eines kostengünstigen Mauerbaus, gab Stich bekannt. Die Maßnahme soll noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Beim Thema Internet stehe der Markt zwischen den Anbietern, sagte Fraktionssprecher Robert Lindner. Das nächste "Feierabendseidl" gibt's am Dienstag 18. Juli, um 20 Uhr vor "Moro, Druck- und Stickerei", Weidener Straße.