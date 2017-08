Politik Floß

03.08.2017

26

0 03.08.201726

Die Haushaltsrechnung 2016 sorgt für Zündstoff im Flosser Marktrat. Das Gremium verweigert die einstimmige Entlastung. Dabei klang der Einstieg in den Tagesordnungspunkt zunächst recht harmonisch.

Der Rechnungsprüfungsausschuss unter dem Vorsitz von dritter Bürgermeisterin Rita Rosner hatte am 26. Juni die Haushaltsrechnung 2016 unter die Lupe genommen. Sie schloss mit bereinigten Solleinnahmen und -ausgaben in Höhe von 7 012 185 Euro ab. Differenzen gab es nicht. Es wurden eine Zuführung zum Vermögenshaushalt von 315 786 Euro und ein Überschuss im Rechnungsergebnis von 380 685 Euro festgehalten.Rosner dankte dem Team um Kämmerer Klaus Grünwald für die Unterstützung während der Prüfung. Auch Sebastian Kitta (CSU/FL) sprach für seine Fraktion der Finanzverwaltung ein Lob aus. Der Überschuss tue dem Markt gut. Kitta sprach jedoch einen Geschäftsvorfall von 2016 an. Dabei ging es um die Architektenleistungen bei der Projektierung der Generalsanierung des Schulgebäudes.Kitta hielt fest, dass Bürgermeister Günter Stich einen Auftrag erteilt habe, der den Markt noch heute mit über 100 000 Euro belaste. Er könne deshalb den Bürgermeister nicht entlasten. Stich verwies seinerseits auf Mehrheitsbeschlüsse des Marktrats. Auch dem Wechsel des Architekten habe das Gremium damals zugestimmt.Harald Gollwitzer (CSU/FL) kritisierte, es sei versäumt worden, richtig vorzugehen. Insoweit sei es eine "fahrlässige Vorgehensweise" des Bürgermeisters gewesen, die so nicht hingenommen werden könne. Auch er verweigerte deshalb die Zustimmung zur Entlastung der Haushaltsrechnung 2016. Unterstützung erhielt Bürgermeister Stich hingegen von der SPD, deren Sprecher Robert Lindner zunächst auf die guten Ergebnisse der Jahresrechnung 2016 verwies. Der Marktrat habe damals der Vorgehensweise des Bürgermeisters im Rahmen eines Schiedsgutachtens mehrheitlich zugestimmt. Kett sprach ebenfalls die diesbezüglich mehrheitlichen Entscheidungen des Gremiums an und hielt eine Entlastung für gerechtfertigt. Gegen drei Stimmen aus der CSU-/FL-Fraktion erteilte das Gremium die Entlastung für die Haushaltsrechnung 2016.Marktrat Markus Staschewski (SPD) sprach den Stand der Beratungen zum Besinnungsweg am Doost an und bezeichnete diese als "überaus fruchtbar". Erfreulich sei die Einbindung der Bevölkerung. So könne man sich für eine öffentliche Förderung stark machen, was auch zweiter Bürgermeister Oliver Mutterer bestätigte. Eine neue Plakatordnung sprach Marktrat Robert Lindner (SPD) an, worüber die Fraktionen demnächst beraten wollen.