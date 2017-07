Sport Floß

14.07.2017

15

0 14.07.201715

Tina Volkmer und Horst Dilling dürfen sich ins Goldene Buch des Marktes eingetragen. Diese Ehre wird nicht jedem zuteil.

Bürgermeister Günter Stich hatte die beiden Kegler des 1. SKC ins Rathaus eingeladen, um sie für ihre herausragende sportliche Leistung auszuzeichnen. "Wer einmal die Spannung bei einem Wettkampf auf den Flosser Kegelbahnen miterlebt hat, kann sich in die Welt des Kegelsports versetzen", sagte der Rathauschef. Hervorragende sportliche Erfolge stünden nun im Mittelpunkt. "Die Erfolge bei deutschen Meisterschaften schreiben Geschichte, überhaupt dabei zu sein und dann auch noch am Siegerpodest zu stehen und die Nationalhymne zu hören, sind bewegende Momente", resümierte Stich.Der 1. SKC Floß trage die Farben des Vereins und damit auch die Farben des Marktes weit über die Grenzen des Landkreises hinaus. "2017 wird in der Vereinsgeschichte mit einem dicken Ausrufezeichen vermerkt sein, gelang es doch, zwei Vereinsmitgliedern, bis in die Entscheidungen auf höchster nationaler Ebene vorzudringen."Tina Volkmer ist ein Eigengewächs des 1. SKC und spielt seit zehn Jahren im Verein. In der Saison 2017 war sie Gastspielerin beim SKV TuS Hirschau im U-18-Team. Hier wurde sie mit der Mannschaft Bayerischer Meister und qualifizierte sich für die deutsche Meisterschaft im Juni 2017 für die U18 in Ludwigshafen. Leider reichte es nicht zum Sieg, dafür kann sie in der Saison 2016/2017 den Titel der Bezirksmeisterin für sich verbuchen. Trainer und Betreuer Dominik Benaburger vom TuS Hirschau war gekommen, um ihr zur Auszeichnung zu gratulieren.Lang war auch die Liste der sportlichen Erfolge von Horst Dilling. Seit Mai 2010 gehört er dem SKC an. Hervorzuheben ist die Qualifikation zur bayerischen Meisterschaft 2017 mit dem 4. Platz. Im Juni belegte er den 3. Platz bei der deutschen Meisterschaft und stieg somit auf das Siegertreppchen.Vorsitzender Andreas Stahl würdigte die Leistungen seiner Schützlinge. Ihm ist es wichtig, dass nichts verloren geht und dass der Kegelsport auf breites Interesse stößt. Zweiter Bürgermeister Oliver Mutterer hofft in Namen aller Fraktionen, dass sich solche sportliche Erfolge bald wiederholen.Beiden Ausnahmesportler überreichte das Marktoberhaupt eine kleine Aufmerksamkeit als Dank für ihre Leistungen. Der Applaus der Zuhörer war den beiden Leistungsträgern gewiss.