Vermischtes Floß

29.12.2017

125 Jahre Raiffeisenbank Floß. Sie ist die einzige selbstständige Bank in der Region. Am 8. Januar 1893 gegründet, weist sie eine langjährige Erfolgsgeschichte auf, die beim Jubiläums-abend am Montag, 8. Januar, in der Mehrzweckhalle im Mittelpunkt stehen wird.

Absoluter Höchststand

Großer Arbeitgeber

Über die vielen Jahre hinweg erhielt sich die Bank ihre wirtschaftliche und rechtliche Eigenständigkeit. Dazwischen lagen auch Zeiten mit Fusionsgedanken. Solche Überlegungen wurden stets gleich im Keim erstickt. Immer hatte das Festhalten an der Selbständigkeit der Raiffeisenbank und das damit verbundene Mitspracherecht jeden Mitglieds Priorität.Dass sich dies bis heute bewährt hat, dafür spricht die Bilanzsumme von 102 Millionen Euro, bei 4300 Kunden. "Was einer nicht vermag, das können viele": Dieser Spruch von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, dessen Geburtstag sich im Jubiläumsjahr der Flosser Raiffeisenbank zum 200. Mal jährt, hat auch zur Gründung des Flosser Spar- und Darlehenskassen-Vereins am 8. Januar 1893 geführt. 49 Bürger des Markts und der sechs Landgemeinden Bergnetsreuth, Gailertsreuth, Gösen, Grafenreuth, Schlattein und Schönbrunn setzten auf ein eigenes Geldinstitut.Pfarrer Max Hirz war Vereinsvorsitzender, Großkaufmann Johann Bergler Vorsitzender des Aufsichtsrates. Im Vorstand saßen Georg Riebl, Erhard Bickl aus Floß, Johann Bieber aus Gailertsreuth und Bartholomäus Gollwitzer vom Gollwitzerhof. Als Rechner erhielt Musikmeister Johann Fichtl aus Floß das Vertrauen. In den Aufsichtsrat wurden neben Johann Bergler, Pfarrer Anton Mertz, Andreas Preßl, Lorenz Höllerer, Mathias Lindner (alle Floß), Adam Gollwitzer (Boxdorf), Erhard Meißner (Bergnetsreuth), Adam Stahl (Meierhof), und Andreas Bär von der Weikersmühle gewählt.Im Jubiläumsjahr 2018 setzt sich der Vorstand aus Bankdirektor Jürgen Schnappauf (Vorsitzender) und Bankdirektor Josef Völkl (Stellvertreter) zusammen. Im Aufsichtsrat tragen Wolfgang Weig (Vorsitzender), Hans-Heinrich Leopold, Helmut Bär und Martin Müller Verantwortung. Die gute Entwicklung in den vergangenen 125 Jahren ist hart erarbeitet. Immerhin mussten 1923 und 1948 zwei Währungsreformen durchgestanden werden. Im Gründungsjahr 1893 sind 54 Darlehensnehmer verzeichnet, die sich einen Gesamtbetrag von 36 195 Mark geliehen hatten. Im Geschäftsjahr 2017 sind es 1042 Darlehensnehmer mit 67 Millionen Euro - absoluter Höchststand. Eine ähnlich steigende Tendenz zeigt sich beim betreuten Kundenablagevolumen von 103 Millionen Euro.1952 haben sich Vorstand und Aufsichtsrat entschieden, den Spar- und Darlehenskassen-Verein in Raiffeisenbank Floß eG umzubenennen. "In der Gemeinsamkeit liegt die Stärke" - diese Erkenntnis führte 1966 zur Verschmelzung der Raiffeisenkasse Flossenbürg mit der Flosser Raiffeisenbank. Der Betrieb in Flossenbürg ist eine Zweigstelle. Auch in Floß hat sich über die Jahre baulich einiges getan. Das erste Geschäftslokal befand sich im Anwesen des ehemaligen Rechners Gotthold Marienscheck an der Plößberger Straße, später dann im Anwesen Fritz Schönberger an der Freiherr-von-Lichtensternstraße und dann - nach dem Erwerb des Hans-Zscherner-Anwesens am Luitpoldplatz 5. Nach dreijährigem Umbau 1968 wurde das neue Bankgebäude eingeweiht.Elf Jahre später folgte die Erweiterung. Nach neunmonatiger Bauzeit bezog die Bank 1979 dort, wo sich das frühere Flosser Kino befand, den Bau. Verewigt hat sich die Raiffeisenbank auch mit dem 1899 erbauten Lagerhaus, das nun im Freilandmuseum Neusath steht.Namhafte Persönlichkeiten haben sich um die Bank verdient gemacht: Johann Fichtl, Johann Bergler, Fritz Bergler, Gotthold Marienscheck, Karl Lindner, Hans Gammanick (Ehrenvorsitzender und Träger der Goldenen Raiffeisennadel des Deutschen Raiffeisenverbandes) und Erwin Löw gehören dazu.Die "Raiba" hat sich zu einem großen Arbeitgeber im Markt entwickelt, mit derzeit 21 Mitarbeitern, die ein Kundenvolumen von über 170 Millionen Euro zu bewältigen haben. Was die Verantwortlichen der Bank auszeichnet, ist die Tatsache, dass die weltweite Finanzkrise 2007 und 2008 ohne Verwerfungen vorüberging. Die daraus resultierende Null-Zins-Politik und die zusätzlichen aufsichtsrechtlichen Anforderungen belasten allerdings kleine Banken. Aber auch in diesem schwierigen Umfeld kann sich die Jubiläumsbank behaupten.