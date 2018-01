47 evangelische und katholische Sternsinger ziehen von Haus zu Haus

Vermischtes Floß

02.01.2018

Der Sternsinger-Aktion kommt in diesem Jahr eine besondere Bedeutung zu. Pfarrer Max Früchtl hatte die Werbetrommel gerührt, um erstmals auch Kinder der evangelischen Gemeinde St. Johannes Baptista in die Reihen der Sternsinger aufzunehmen. So kommt es, dass mit über 47 Mädchen und Buben sowie über 15 Begleitern ein neuer Rekord aufgestellt wurde. Sie alle ziehen in diesen Tagen im Markt und im Flosser Land von Haus zu Haus. "Gemeinsam gegen Kinderarbeit - in Indien und weltweit" lautet das Motto. In der Eucharistiefeier am Neujahrstag hatte Pfarrer Früchtl die Sternsinger gebeten, die frohe Botschaft zu den Menschen hinauszutragen. Eindrucksvoll war der feierliche Einzug der Sternsinger unter der Orgelbegleitung von Hans Fröhlich. Die Ministranten sprachen die Fürbitten und wirkten bei der Aussegnung mit. Das "Te Deum" und "O du fröhliche" ließ die Herzen höher schlagen. Die Sternsinger freuen sich auf ihre Aufgabe, für Kinder in Not zu sammeln. Pfarrer Früchtl sprach von Idealismus. Bild: le