Vermischtes Floß

16.06.2017

Neue Mannschaften, neue Teilnehmer, neue Sieger: Wenn auch das Pfingstschießen der Königlich privilegierten Schützengesellschaft 1834 keinen Rekord bricht, der Veranstalter kann mehr als zufrieden sein.

Ein Schuss zählt

Souveräne 309 Ringe

25 Vereine und Gruppen nahmen mit insgesamt 49 Mannschaften teil. Darunter befanden sich vier Damenmannschaften mit den Marketenderinnen der Flosser Landwehr, den Flosser Mädels, den SPD-Mädels und der Feuerwehr Irchenrieth. Darüber freute sich Schützenmeister Günter Drechsler bei der Siegerehrung am Mittwoch im Schützenheim ganz besonders. Zu den Stammgästen gehörten zweiter Bürgermeister Oliver Mutterer, Schützenkommissar und Ehrenmitglied Fred Lehner sowie Direktor Jürgen Schnappauf von der Raiffeisenbank, die wieder einen Wanderpokal zur Verfügung gestellt hatte.Der Schützenmeister attestierte faire Wettkämpfe und zollte allen Schützen ein dickes Lob. "Einmal mehr haben freundschaftliche und kameradschaftliche Bande den Sportgeist geprägt", sagte er. Drechsler hatte ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Auswertung der Ergebnisse nach den Richtlinien des Bayerischen Sportschützenbundes erfolgte. Sportwart Peter Fischer hatte mit seinem Team wieder hervorragende Arbeit geleistet.Beim Glücksschießen sicherte sich erstmals die Mannschaft der Flosser Raiffeisenbank mit Jürgen Schnappauf, Thomas Stetter, Felix Witzl und Stefan Solfrank den Sieg (ein Spanferkel). Den zweiten Preis errangen die sieggewohnten Flosser Motorradfreunde mit Gutschein über 75 Euro bei Schallers Partyservice und die Mannschaft der Kalmreuther nahm den dritten Platz ein. Der Lohn: ein 50-Euro-Gutschein vom Brauhaus Floß. Die weiteren Plätze belegten David Haberkorn und die Feuerwehr Irchenrieth.Bei den Damen gab es nur einen Sieger und das waren wieder einmal die "Flosser Mädels" mit 278 Ringen. Sie durften einen Gutschein von 25 Euro vom Gewerbering in Empfang nehmen. Mit sechs Mannschaften gingen der Fanclub des FC-Bayern und die Flosser Motorradfreunde an den Start. Der Sieger wurde während des Ehrenabends bei jeweils einem Schuss ermittelt und hieß Flosser Motorradfreunde. Dafür gab es ein 20-Liter-Bierfass.Als bester Einzelschütze präsentierte sich Armin Bayer mit 85 Ringen, gefolgt von Hartmut Paukner (83), Markus Barth (82), Christian Haberkorn, Thomas Kraus, Johanna Lindner und Andreas Zimmerer (je 81). So wie im Vorjahr kam Gerald Bublat über seine 17 Ringe nicht hinaus und wurde Letzter. Ihm war ein Zielwasser sicher.Wie Phönix aus der Asche traten die "Fett-er-armen" als Mannschaft mit Alexander Mutterer, Tobias Kraus, Hartmut Paukner und Hans Braun auf und legten einen souveränen Sieg mit 309 Ringen an den Tag. Als Mannschaftssieger sicherten sie sich auch den "Raiffeisen-Wanderpokal", den Schnappauf überreichte. Auf den zweiten Platz kam die Mannschaft vom FCB-Fanclub mit Armin Bayer, Florian Höfner, Doris und Christian Haberkorn, die 305 Ringe schaffte und einen Pokal mit nach Hause nehmen konnte.Waren die Flosser Motorradfreunde mit Johanna Lindner, Heidi und Florian Grundler und Christina Haberkorn in den vergangenen Jahren kaum zu schlagen, so mussten sie sich bei 290 Ringen mit dem dritten Platz begnügen. Die weiteren Plätze belegten der Fischereiverein Floß 2, die Promillos 2 und die Flosser Mädels (Vorjahrssieger).