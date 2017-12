Vermischtes Floß

06.12.2017

06.12.2017

Eindrucksvoller könnte die Einstimmung auf die Weihnachtszeit nicht sein als beim vierten Adventssingen der Volksbank-Raiffeisenbank Nordoberpfalz in der Pfarrkirche. Still wird es, als die Bläser der Stadtkapelle Pleystein "Hiaz is da rauhe Winter da" intonieren.

Dass diese Art von Musik und Gesang gut ankommt, zeigte der gute Besuch. Zweigstellenleiter Lothar Kurz, auf dessen Initiative das Adventssingen zurückzuführen ist, begrüßte die Gäste, bevor Birgit Käs mit dem Gedicht "Advent" erfreute.Erzähler Max Frischholz krönte das Programm mit nachdenklichen und heiteren Erzählungen. Karl Putzer war für die Programmgestaltung zuständig und hatte ein glückliches Händchen. Der Mix aus Vortrag, Musik und Gesang war so abgestimmt, dass sich die Freude auf die kommenden Wochen steigerte.Die Sitzweilgruppe Miesbrunn spielte zum Beispiel "Und aitz is halt Winter woarn", "Staad staad heit is Advent" und die "Adventlichen Weis". Die Miesbrunner Sänger traten stimmungsvoll mit "Wie schön glänzt die Sonn" auf. Feine Blasmusik spielte die Stadtkapelle Pleystein bei Vorträgen wie "Die Sterne am Himmel" und "Advent is a Leuchtn". Mit den Geschichten "Der Christbaumverkauf" und "Nahrhafte Bibelsprüch" brachte Frischholz die Zuhörer zum Schmunzeln. Und wieder sang sich die Sitzweilgruppe Miesbrunn in die Herzen der Gäste. Danach hatte der Veranstalter zum Umtrunk mit Glühwein und Lebkuchen ins Pfarrer-Jakob-Raß-Zentrum eingeladen. Der Erlös aus Spenden wird ausschließlich für die bevorstehende Sanierung der St.-Nikolaus-Kirche verwendet.