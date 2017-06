Vermischtes Floß

22.06.2017

Ehrentitel für zwei Josefs

Bergnetsreuth. (le) Der Ehrenabend der Feuerwehr zum 90-jährigen Bestehen hatte zwei Höhepunkte: Neben den staatlichen Auszeichnungen von Bernhard Einweg und Erwin Stahl , gab es Ernennungen. Die Überraschung im Gasthaus Plödt in Diepoltsreuth war perfekt, als Vorsitzender Tobias Labbert das Geheimnis lüftete und im Namen der Jubelwehr Josef Saller und Josef Lindner zu Ehrenmitgliedern erklärte.Sie reihen sich damit in den Kreis der Ehrenmitglieder Bürgermeister a. D. Fred Lehne r, dem früheren Vorsitzenden Willi Dietl und Heinrich Merther ein. Beeindruckend sind die Leistungen, die Labbert in seinen Lobreden beschrieb. Saller trat am 1. Januar 1969 der Wehr bei, wurde 1975 Gruppenführer, legte 1985 die Sprechfunkausbildung ab und wurde 1986 Ausbilder für Truppmann und Truppführer. 1986 schloss er die Maschinistenausbildung ab. Der Oberbrandmeister wurde 1975 Zweiter, 1990 Erster Kommandant."Ein Meilenstein seines Wirkens war die Anschaffung eines neuen Tragkraftspritzenfahrzeugs 1984", schilderte Labbert."Kameradschaft war für Sam Saller ein wichtiger Aspekt bei seiner Arbeit." Stolz sei er auf seinen Sohn Marco, der Kreisbrandmeister ist. Bereits mit 16 Jahren trat Lindner 1971 der Feuerwehr bei. 1974 wurde er Erster Kommandant und blieb es bis 1990.Er wechselte vom Kommandanten zum Amt des Vorsitzenden und habe den Verein wie kein anderer geprägt. Scherzhaft meinte Labbert: "Wenn es keine Gebietsreform 1972 gegeben hätte, wäre Josef Lindner heute Bürgermeister der Gemeinde Bergnetsreuth".Gemeinsam mit Kommandanten Bernhard Einweg überreichte er Saller und Lindner die Urkunden. Lisa Saller und Annelie Lindner erhielten Blumen. Bürgermeister Günter Stich überreichte Geschenke.