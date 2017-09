Vermischtes Floß

Der Katholische Frauenbund in der Pfarrgemeinde St. Johannes der Täufer ist 60 Jahre alt. Das Gründungsjubiläum findet durch eine überregionale Veranstaltung besondere Anerkennung.

Vorsitzende Christina Schaller stellte dies in ihrem Willkommensgruß zur Bezirksbildungskonferenz am Mittwoch im Pfarrheim St. Josef besonders heraus. Der Flosser Frauenbund befinde sich im Zenit seines Bestehens und hat sich als eine starke, mithelfende Gemeinschaft innerhalb der Pfarrgemeinde entwickelt. Darüber gab es auch Freude bei dem Team des Regensburger Diözesanverbandes."Leben ist Veränderung - Veränderung ist Leben." Unter diesem Titel erhielten die Führungskräfte im Katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB) vom Team des Diözesanverbandes Regensburg im Bezirk Neustadt/WN Anregungen und Impulse. Referenten waren stellvertretende Diözesanvorsitzende Monika Schmidpeter und Geistlicher Diözesanbeirat Pater Dr. Jakob Seitz.Sie gingen eingangs auf die vielfältigen Veränderungen im Leben ein. Mit lebensbezogenen Beispielen belegt, erläuterten sie Veränderungen, die sowohl den persönlichen als auch den gesellschaftlichen Bereich betreffen: Globalisierung, vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten sowie der demografische Wandel verändern die Gesellschaft. Auch die Lebensbereiche haben sich vervielfältigt. Beruf und Bildung, Familie und Partnerschaft, Freizeit und Unterhaltung, Spiritualität, Gesundheit und Wellness, Freunde, Kunst und Kultur verdeutlichten, wofür Menschen heute den größten Teil ihrer Zeit aufbringen. Entscheidungen seien ständig gefordert, wie etwa bei dem großen Angebot an Konsumgütern und Dienstleistungen.Viele reagieren auf Veränderungen, gleich welcher Art, zunächst skeptisch oder abweisend. Erst wenn man das Neue kennengelernt hat und merkt, dass man damit umgehen kann, wächst die Sicherheit und Menschen finden Gefallen daran. Die Zuhörerinnen wurden ermutigt, Veränderungen erfolgreich zu gestalten und gaben dazu Tipps für ein positives Leben. "Orientieren Sie sich an Ihren Stärken und Fähigkeiten. Sie alle haben Begabungen und Talente. Fördern Sie diese, anstatt beständig den Blick auf die eigenen oder die Defizite anderer Menschen zu richten", war eine Anregung zum gelassenen und selbstbewussten Umgang mit Veränderungen.Präsentiert hat das Diözesan-Team auch die Bildungsangebote 2018 anhand der ausgereichten Broschüre. Besondere Höhepunkte sind die Reisen nach Israel-Jordanien "Diesseits und Jenseits des Jordan" sowie in die Provence "Auf den Spuren (nicht nur) der Römer". Die Bildungsangebote des KDFB sind vielfältig und interessant. Zu allen Angeboten kann man sich auch online anmelden.Die Aktion Solibrot wird auch in der Fastenzeit 2018 wieder in Kooperation mit dem Hilfswerk Misereor durchgeführt, nachdem sich über 100 KDFB-Ortsgruppen und zahlreiche Bäckereien an der erfolgreichen Aktion in diesem Jahr beteiligt hatten und über 24 000 Euro zugunsten eines Projekts für Frauen in Osttimor gesammelt wurden. Das "Schatzbüchlein der Spiele", das ein Gemeinschaftsprojekt von Frauenbund-Frauen aus dem Bistum Regensburg ist, wird auch weiterhin zugunsten des Fonds "Frauen helfen Frauen in Not" verkauft.Ein Abend voller Informationen und Anregungen, die alle Teilnehmerinnen mit großer Befriedigung aufnahmen. Ortsvorsitzende Christina Schaller hatte dem Diözesan-Team dafür den Dank ausgesprochen.