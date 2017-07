Vermischtes Floß

"Ich bin ergriffen", bekennt Pfarrer Thomas Richthammer in der Messe am Samstag. "Feiern Sie weiter so Gottesdienste", fordert er die Gläubigen der katholischen Pfarrei St. Johannes der Täufer im Abschiedsgottesdienst auf.

Zwei Jahre als Sämann

"Passt scho"

Eigentlich sollte der Abschied von Floß nach zweijährigem Wirken ohne große Aufwartung über die Bühne gehen, doch es kam anders. Zum Dankgottesdienst kamen viele Gläubige, darunter eine starke Abordnung der evangelischen Gemeinde mit Pfarrer Wilfried Römischer und Kirchenvorstand Werner Bock an der Spitze. Feierlich war schon der Einzug mit den Fahnen- und Standartenabordnungen von Frauenbund, Männerverein und CAJ-Gruppe, Kreuz, Ministranten und Kommunionhelferin Rita Rosner. Als Lektorin wirkte Christina Schaller. Großartig die musikalische Gestaltung durch den Kirchenchor, "All Generations" sowie den Kinder- und Jugendchor."Das Wort Gottes, wird unter die Menschen gesät wie der Same eines Sämannes. So habe ich meine Aufgabe in der Vergangenheit an verschiedenen Orten und zwei Jahre lang in Floß verstanden." Aussäen wolle er nicht nur im Gottesdienst sondern in Gesprächen und Begegnungen. "Wohin die Saat gefallen ist, kann man manchmal nicht oder zumindest nicht gleich ausmachen."Den Reigen der Dankesworte eröffnete Pfarrgemeinderatssprecherin Elisabeth Lehner. Richthammers "An schöina Sunnta" am Ende der Gottesdienste werde man ebenso vermissen wie die eindrucksvollen Predigten. "Wir sind ein Stück Weg miteinander gegangen."Pfarrer Römischer eroberte sehr schnell auch die Herzen der katholischen Gläubigen, als er von deutlichen, offenen, zugewandten und auf den Punkt gebrachten Worte über seinen Amtsbruder sprach. "All ihre Gaben nehmen Sie mit in Ihre neue Pfarrgemeinde." Der Markt hätte gerne noch mehr Zeit mit Richthammer verbracht, bekundete Bürgermeister Günter Stich. Aber er respektierte die Entscheidung des scheidenden Pfarrers, zumal damit auch dessen Wunsch in Erfüllung gehe.Schulleiter Peter Steigner, meinte, dass man sich langsam kennen lernte. Er zitierte die Antworten von Kindern, die er über ihre Meinung zu dem Geistlichen befragt hatte: "Passt scho" und "Ganz schöi cool, dazu versteht er Spaß". Dem sei als Lob auch vom Lehrerkollegium nichts hinzuzufügen.Kirchenpfleger Josef Rosner rundete die Beiträge mit der Feststellung ab, dass Richthammer Bleibendes hinterlassen habe. Dazu gehören die neue Einrichtung im Pfarrbüro und die Jahreskrippe in der Pfarrkirche.Dass sein Weggang von vielen bedauerte werde, nahm der sichtlich ergriffene Geistliche als Beleg der Wertschätzung. Er wiederholte, dass es schon immer sein Wunsch gewesen sei, ins Rottal zurückzukehren. Der Weggang seines Vorgängers aus Taufkirchen (Falkenberg) bot dazu die Gelegenheit. Richthammer wertete es als Auszeichnung von Diözesanbischof Müller, ihm den Pfarrverband zu übertragen. Der Flosser Pfarrei wünschte er viel Tat- und Schaffenskraft, eine gute Zusammenarbeit mit seinem Nachfolger, Pfarrer Max Früchtl und den Segen Gottes.